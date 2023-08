Czy byliście już na najpopularniejszej górze w naszym mieście? Mamy na myśli Wrótnią Górę, zwaną także „Esowską”. Skąd się wzięła pierwotna nazwa? Wrótnia czyli wrota… Do czego? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie?

Współczesna nazwa pojawiła się zapewne na przełomie lat 60. i 70., kiedy to w HSW planowano rozpoczęcie produkcji wojskowych pojazdów gąsiennicowych. Wrótnią Górę zaciągnięto do służby, prowadząc na wzniesienie o wysokości 175 m n.p.m. tor doświadczalny. Wojskowe pojazdy zmagały się z górą, by zaliczać kolejne testy. Działalność wytwórcza na rzecz wojska nazywana jest produkcją specjalną i oznacza się ją symbolem S, stąd i góra „Esowska”. Rozpościerają się z niej rozległe widoki. Można tu zwłaszcza podziwiać umykającą w kierunku HSW leśną drogę.

Przed nami pierwsza z cyklu wyprawa w „lasowiackie góry”. Tym razem będzie to ponad 9-kilometrowy spacer na najbardziej znaną „lasowiacką górę”.

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na Rajd Pieszy w „lasowiackie góry” – Wrótnia/„Esowska” w niedzielę, 6 sierpnia. Zbiórka o godz. 9.45 przy Ambulatorium (ul. Kwiatkowskiego 2), start o godz. 10.00.

Wyprawie towarzyszył będzie geolog Ireneusz Wicik, który przybliży uczestnikom informacje o ukształtowaniu i budowie geologicznej terenów, na których położona jest Stalowa Wola.

Aby wziąć udział w rajdzie należy zapoznać się z jego regulaminem oraz dokonać zapisu poprzez formularz Google.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rajd przewidziany jest dla osób od 10 roku życia.

RAJD PIESZY W „LASOWIACKIE GÓRY”

9.45 – zbiórka przy Ambulatorium (ul. Kwiatkowskiego 2); potwierdzenie uczestnictwa

w wydarzeniu

10.00 – start rajdu

11.00 – spotkanie z geologiem – Ireneuszem Wicikiem na Wrótniej górze i opowieść

o ukształtowaniu i budowie geologicznej terenów, na których położona jest Stalowa Wola

ok. 12.30 – powrót pod Ambulatorium

Regulamin

Zapisy