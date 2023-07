Na ostatniej sesji Rady Miejskiej stalowowolscy rajcy przegłosowali uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Stalowej Woli. Na początek do tego systemy wpięte zostaną trzy jednostki tj. Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli, Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli, Żłobek Miejski nr 3 w Stalowej Woli.

– Przekazanie zadania wspólnej obsługi informatycznej do urzędu umożliwi dyrektorom wygospodarowanie więcej czasu na zarządzanie jednostką w sferze merytorycznej, a nie jak dotychczas na administrowanie usługami informatycznymi. Z kolei urząd będzie wydajniej pracował z uwagi na fakt łatwiejszego koordynowania funkcjonowania miasta w sferze informatycznej. Od 2022 roku Urząd Miasta scala zakupy informatyczne w mieście, obecnie uzyskuje informacje od dyrektorów jednostek, którzy informacje te pozyskują od swojej obsługi informatycznej. Scalenie usług informatycznych w Urzędzie Miasta skróci istotnie funkcjonujące procedury. Dodatkowo jednostki obsługiwane zyskają dostęp do pracowników realizujących obsługę informatyczną w urzędzie i posiadających wiedzę w zakresie pragmatyki administracyjnej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Sekretarz miasta Marcin Uszyński poinformował, że projekt ww. uchwały miał być wprowadzany do porządku obrad na późniejszych sesjach, jednak zaistniałe okoliczności wpłynęły na przyspieszenie tej procedury.

– W miesiącach czerwiec/lipiec odbył się przetarg na obsługę informatyczną części jednostek organizacyjnych gminy, gdyż obsługę tą prowadzą w większości przypadków firmy prywatne. W przypadku dwóch jednostek przedszkola nr 2 i przedszkola nr 5 żaden z wykonawców, który nie podlegałby wykluczeniu nie złożył ważnej oferty. W związku z powyższym od sierpnia tego roku te dwie jednostki pozostałyby bez obsługi informatycznej, która jest im niezbędna. Przy okazji tego projektu w związku z powołaniem nowej jednostki żłobka miejskiego, od razu ten żłobek również będzie obsługiwany przez Urząd Miasta Stalowej Woli w zakresie informatycznym. Obsługa ta będzie kompleksowa, wszelkie aspekty informatyczne będą dla tych jednostek zapewnione. Plany tego typu obsługi były już wcześniej konsultowane z dyrektorami i realizowane od jakiegoś czasu. Zabezpieczaliśmy też urząd w odpowiednie oprogramowanie i sprzęt, który pozwoliłby na takie przejęcie. W tym momencie już jesteśmy do tego gotowi – mówił Marcin Uszyński.

Dodał, że w głosowanej uchwale wskazane zostały tylko trzy jednostki, w przyszłości ta lista będzie rozszerzana.

– Planuje się w dalszych okresach czasu wprowadzanie do wspólnej obsługi informatycznej kolejnych jednostek organizacyjnych miasta zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany po podjęciu uchwały, w porozumieniu z dyrektorami tych jednostek. Przewiduje się, że wszystkie jednostki organizacyjne zostaną objęte wspólną obsługą informatyczną do końca 2025 roku. Jednostki będą włączane do wspólnej obsługi informatycznej wg ich wielkości od najmniejszych do największych w powiązaniu z czasem wygasania umów na zewnętrzną usługę informatyczną – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

– W planach jest również zapewnienie przez urząd wspólnego dostępu do sieci Internet, wspólnego zabezpieczania danych i wspólnej sieci informatycznej. Ta sieć informatyczna w dużej mierze już jest wypracowana, poprzez sieć światłowodową, która była budowana przez ostanie lata – mówił Marcin Uszyński.

Dodał, że jeśli chodzi o skutki pracownicze w przypadku tych 3 jednostek żaden taki nie zachodzi w związku z tym, że w jednostkach tych nie ma zatrudnionych informatyków.

– Z moich informacji wynika, że dwie jednostki MOPS oraz Przedszkole nr 12 posiadają informatyków, którzy wykonują wyłącznie zadania informatyczne więc w przyszłości tym osobom zostanie zaproponowana praca w Urzędzie Miasta. Natomiast w większości jednostek jeżeli nie ma obsługi zewnętrznej to jest to obsługa przez ich pracowników, ale jako zadanie dodatkowe. Takie osoby oczywiście do urzędu nie będą przenoszone – mówił Marcin Uszyński.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o skutki finansowe w przypadku tych 3 jednostek są one neutralne.

– Koszty, które musielibyśmy przeznaczyć na zewnętrzną obsługę, zostaną zaproponowane pracownikom Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o przyszłość będziemy chcieli przejmować informatyków z tych jednostek, w których oni są. I z pierwszych analiz jakie przeprowadziliśmy wynika, że będzie to wystarczająca obsługa i obsada żeby tę obsługę wspólna zapewnić – mówił Marcin Uszyński.