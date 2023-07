Od 31 lipca do 5 sierpnia prowadzone będą prace związane z wykonaniem robót gwarancyjnych na obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77. Prace polegać będą na wymianie nawierzchni bitumicznej rond i dojazdów.

Prace gwarancyjne w dniach 31 lipca – 2 sierpnia

W dniach 31 lipca 2023 r. – 2 sierpnia 2023 r. prace polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej ronda i dojazdów prowadzone będą w obrębie ronda przy galerii VIVO.

Z uwagi na charakter robót, konieczne jest wprowadzenie zmiany kierunku jazdy pojazdów na rondzie za pomocą wprowadzenia ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie (w godz. 5:00 – 21:00) oraz sygnalizacji świetlnej (w godz. 21:00 – 5:00).

W związku z zamknięciem niektórych relacji skrętnych na rondzie przy galerii VIVO wyznaczono objazdy:

– Kierowcy jadący od strony Niska , zamierzający skręcić w ul. Chopina, będą musieli kierować się na rondzie w stronę Sandomierza, by zawrócić na przejeździe (nawrotce) przez pas dzielący przed skrzyżowaniem z ul. Brandwicką (DW855),

– Kierowcy jadący od strony Sandomierza oraz od ul. Chopina, zamierzający dojechać do Centrum Handlowego VIVO, będą musieli kierować się na rondzie w stronę Niska, by zawrócić na najbliższym rondzie (łącznik do ul. Czarnieckiego).

Prace gwarancyjne w dniach 31 lipca – 1 sierpnia

W dniach 31 lipca 2023 – 1 sierpnia 2023 prace prowadzone będą na odcinku ok. 0,5 km w rejonie wiaduktu na ul. Czarnieckiego. Z uwagi na charakter robót na powyższym odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany ręcznie (w godz. 5:00 – 21:00) oraz sygnalizacją świetlną (w godz. 21:00 – 5:00).

Prace gwarancyjne w dniach 1 sierpnia – 5 sierpnia

W dniach 1 sierpnia 2023 – 5 sierpnia 2023 r. prace polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej ronda i dojazdów prowadzone będą w obrębie ronda w m. Racławice (skrzyżowanie z DW878). Z uwagi na charakter robót, konieczne jest wprowadzenie zmiany kierunku jazdy pojazdów na rondzie za pomocą wprowadzenia ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie (w godz. 5:00 – 21:00) oraz sygnalizacją świetlną (w godz. 21:00 – 5:00).

W związku z zamknięciem wlotów na rondo od strony DW 878, wyznaczono objazdy:

– Ruch pojazdów od strony Rzeszowa zostanie przekierowany na rondzie w m. Nisko przez miejscowości Racławice oraz Wolina do drogi S19 do węzła Rudnik nad Sanem. Następnie drogą ekspresową S19 na odcinku od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Zdziary.

– Ruch od strony Lublina będzie odbywać się analogicznie tą samą trasą.

Apel do kierowców

W związku z prowadzonymi pracami, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu i zmienioną organizacją ruchu.

Prosimy więc kierowców o stosowanie się do obowiązującego podczas robót oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem. Apelujemy także, aby planując podróż uwzględniać dłuższy czas dojazdu do miejsca docelowego a w miarę możliwości wybierać trasy alternatywne.