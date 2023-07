Oliwia Sybicka reprezentowała Stalową Wolę i Miejski Klub Tenisowy na Wimbledonie. Tenisistka MKT otrzymała specjalne zaproszenie od The All England Lawn Tennis Club do wzięcia udziału w turnieju, razem z 16 najlepszymi zawodniczkami na świecie, których wybierał Klub Wimbledon.

Z pewnością lipiec 2023 roku na zawsze zapisze się w pamięci młodej tenisistki MKT Oliwii Sybickiej, ale również jej rodziców i trenera Włodzimierza Pikulskiego. Była to druga edycja Wimbledonu dla zawodników do lat 14. Udział w turnieju wzięło dwoje Polaków. Oprócz Oliwii do Londynu pojechał również Jan Urbański.

– To ogromny zaszczyt dla tak młodej zawodniczki być w najważniejszym na świecie miejscu dla tenisa – mówiła o przygodzie córki Agnieszka Wilk – Sybicka.

Młodzi sportowcy przebywali w strefach przeznaczonych dla wszystkich zawodników. Obserwowali treningi, rozgrzewki, razem spożywali posiłki, dzielili wspólnie szatnie, byli wprowadzani pod eskortą na mecze, tak jak juniorzy i seniorzy. Pojedynki rozgrywane były przy licznej publiczności, która nie szczędziła oklasków.

– Każdy spędzony dzień Oliwii na kortach Wimbledonu, każdy mecz, spotkania z zawodnikami, rozmowy, opieka organizatora, warunki pobytu były na najwyższym poziomie. Marzenia Oliwii, nas rodziców i trenera spełniły się. Nikt z nas nie przypuszczał, że tak szybko może to nastąpić. Minął tydzień od powrotu, a wciąż wydaje mi się, że to był sen, cudowny sen. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy śledzili mecze, za piękne słowa i gratulacje – dodała mama nastolatki.

Mecze rozegrano w czterech grupach. Tylko jedna zawodniczka z grupy mogła awansować do półfinałów. Rywalkami Oliwii były: Brytyjka Hollie Smart, Czeszka Jana Kovackova i Wenezuelka Sabrina Balderrama. Polka przegrała z Kovackovą 5:7, 2:6, Smart 6:3, 3:6, 11:13 i Balderramą 0:6, 6:7. Zawodniczka MKT jest dwunasta w klasyfikacji Tennis Europe do lat 14.

(eż)