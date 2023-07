20 sierpnia odbędzie się Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, będący realizacją zadania „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Organizatorem konkursu jest Powiat Niżański.

Celem zadania jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Upowszechnianie wiedzy i przekazywanie doświadczeń dotyczących produktów, w tym tradycyjnych produktów kulinarnych oraz kulturowych tradycji Powiatu Niżańskiego, przyczyni się to do zaktywizowania podmiotów, które tym się zajmują oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji.

Udział w Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego mogą wziąć: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 sierpnia: pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2 lub pocztą elektroniczną na adres – kurlej@powiatnizanski.pl. Zgłoszenie można też złożyć osobiści do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, 37- 400 Nisko, ul. 3 Maja 32C, pok. 17.

Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów. decyduje kolejność zgłoszeń.