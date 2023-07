Odnawianie zabytkowych obiektów zawsze wiążą się z dużymi kosztami. Dzięki pozyskaniu środków z rządowego funduszu, kolejne pamiątki przeszłości w naszym regionie nabiorą należnego im blasku. Prace konserwatorskie będą prowadzone w wielu miejscowościach, m.in. w Jeżowem, Hucie Krzeszowskiej, Nisku-Sopocie, Racławicach, Pysznicy, Woli Rzeczyckiej, Grębowie czy w Stalowej Woli-Rozwadowie.

Tym razem w odnowieniu lokalnych zabytków pomogą pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. – Rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków widząc taką potrzebę dynamicznego odrestaurowania zabytkowej tkanki naszego dziedzictwa kulturalno-historycznego. Zabytki to spuścizna, o którą musimy dbać w sposób szczególny. Wiele z nich ma charakter sakralny – kościoły, stare plebanie, kapliczki przydrożne. Takie zabytki kształtują piękno naszych miejscowości, są miejscem modlitwy, ale i wspaniałej aktywności społecznej, kulturalnej grup działających przy parafiach. Stąd duże środki finansowe przekazane za pośrednictwem samorządu właśnie na odbudowę kościelnych zabytków. Fundusze przyznane na prace remontowe są rekordowe, nigdy dotąd taka skala wsparcia rządowego nie była stosowana. Wartość dotacji to 98 procent całości zadania. Jestem przekonany, że te środki przyczynią się do rozwoju wspólnot parafialnych i do poprawy estetyki zabytkowych perełek – wyjaśnia Rafał Weber, poseł na Sejm RP, wiceminister infrastruktury. – W skali całego kraju przeznaczyliśmy 2,5 mld złotych na odrestaurowanie obiektów zabytkowych – dodaje wiceminister.

Łącznie z rządowego funduszu na odnowienie zabytków w powiecie stalowowolskim na realizację 18 zadań przeznaczono 6 007073,23 zł. Najwyższe dofinansowanie uzyskał remont konstrukcji części muru klasztornego-ogrodzenia zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie (1 050 560,00 zł). W powiecie niżańskim jednostki samorządowe pozyskały środki na 24 zadania na łączną kwotę 7 905 716,45 zł. Najkosztowniejsze będą prace konserwatorskie, renowacyjne oraz roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie (1 078 000,00 zł). Dodatkowo na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego finansowanie uzyskało zadanie obejmujące konserwację techniczną i estetyczną drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła (1 764 00 zł). W powiecie tarnobrzeskim wsparcie przyznano 12 zadaniom na kwotę 6 269 793,63 zł. Najdroższe są prace remontowo-konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Grębowie (980 000,00 zł).

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu finansowym prac renowacyjnych i odbudowę zabytków. Celem jest poprawa ich stanu i uchrona przed degradacją i niszczeniem. Program ma korzystną konstrukcję, ponieważ dofinansowanie może pokryć do 98 procent kosztów inwestycji, na udział własny wnioskodawca musi mieć jedynie 2 procent kosztów.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dopuszcza się finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu samorządu lub jednostki organizacyjnej mu podległej. Wnioski są składane w trzech kategoriach: zadania do 150 000 zł, do 500 000 zł i do 3,5 mln zł.

(it)