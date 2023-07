– Oddajemy w ręce naszych Klientów „Kalendarz Zdrowych Wydarzeń”. Znajdziecie w nim państwo informacje o wszystkich bezpłatnych wydarzeniach i materiałach związanych ze zdrowiem, które organizuje bądź uczestniczy w nich Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ – mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

Na stronie internetowej Podkarpackiego NFZ www.nfz-rzeszow.pl w górnej części znajduje się informacja o nazwie „Kalendarz”. Znajdują się tam posortowane według daty wszystkie wydarzenia – te dotyczące fizycznych spotkań i te, które odbywają się wyłącznie w internecie. Na dole strony, można znaleźć opis wszystkich wydarzeń z poprzednich miesięcy, informacje o elektronicznych numerach wydawanych biuletynów czy akcji „Środa z Profilaktyką” – cyklicznej akcji Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanej profilaktyce chorób i promocji zdrowia.

– Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ wzmacnia rolę profilaktyki i promocji zdrowia w swoich działaniach dla pacjentów. Edukujemy, korygujemy błędne przekonania o zdrowiu, wskazujmy mądrą praktykę potwierdzona naukowo. Przekonujemy, że profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób ma kluczowe znaczenie dla jakości i długości życia. Dzielimy się również z naszymi klientami ważnymi informacjami, potrzebnymi „na co dzień” a także pokazujemy, gdzie byliśmy i będziemy ze swoim stanowiskiem profilaktycznym lub prelekcjami naszych pracowników. Kalendarz Zdrowych Wydarzeń, to miejsce w którym łączymy wszystkie wydarzenia – te stacjonarne i te dostępne w internecie. Wszystkie zebrane w jednym, łatwo dostępnym miejscu dla naszych klientów. Teraz każdy może sprawdzić, co zdrowego i wartościowego dzieje się w jego okolicy – mówi Rafał Śliż.