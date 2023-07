W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie dla gmin ze środków budżetu województwa podkarpackiego, stanowiące dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Pięć gmin z terenu powiatu stalowowolskiego otrzymało dotacje na budowę i remonty dróg prowadzących do terenów rolnych. Pieniądze trafiły do gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

– Są to dotacje z budżetu województwa, które wynikają z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Każdego roku przyznajemy pieniądze. W tym roku dochód z tytułu wyłączenia gruntów to jest blisko 15,5 mln zł, które przeznaczyliśmy na kilka celów. Największym zapotrzebowaniem jest budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To jest ważne działanie, bo dzisiaj to rolnictwo jest mocno zmechanizowane – mówiła Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego. 4 gminy dostały środki w wysokości 80 tys. zł, gmina Zaleszany otrzymała zaś 90 tys. zł.

– Chciałam zwrócić uwagę na to, że na Podkarpaciu rozwija się winiarstwo, zatem my też promujemy i trochę wyższe jest dofinansowanie na drogi prowadzące do winnic. Nie jest to przypadek powiatu stalowowolskiego, aczkolwiek już w powiecie tarnobrzeskim, mieleckim, czy też na południu naszego województwa takie zapotrzebowanie jest. Od 2020 roku, również z tych funduszy dofinansowujemy budowę i renowację zbiorników wodnych, służących małej retencji – mówiła Ewa Draus.

Gmina Bojanów pozyskane środki przeznaczy na remont drogi w Maziarni. – Będziemy remontować drogę rolniczą, dojazdową do pól uprawnych. Ta kwota dotacji jest dla nas bardzo znacząca, bo zakładamy, że ten koszt pewnie przewyższy nam 100 tys. zł. a 80 tys. zł w takim układzie finansowym to dużo – mówił Sławomir Serafin, wójt gminy Bojanów.

Gmina Pysznica środki te przeznaczy na inwestycję drogową w miejscowości Jastkowice. – Będzie to przedłużenie ulicy Kopernika, odcinek ponad 500 metrowy, dojazd do pól uprawnych. Nasza gmina bardzo się rozwija, pod względem liczby ludności, także ta droga również będzie służyć mieszkańcom, ponieważ będzie łączyć ulicę Kopernika z ulicą Bukową. Całość to wydatek około 180 tys. zł – mówił Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica.

Gmina Zaklików pozyskane środki przeznaczy na dwie drogi w Zdziechowicach Pierwszych i Zdziechowicach Drugich. – W sumie będzie to około 300 metrów drogi. Łączna wartość zadania to jest około 280 tys. zł – mówił Dariusz Toczyski, burmistrz Zaklikowa.

Gmina Radomyśl nad Sanem pozyskaną dotację przeznaczy na remont drogi w Witkowicach. – Z otrzymanej dotacji planujemy zrealizować odcinek drogi w miejscowości Witkowice. Szacujemy jej koszt na około 120 tys. zł. Bardzo ważna inwestycja, przede wszystkim dla rolników. Swego czasu gmina remontowała tę drogę, ale z czasem pod wpływem korzystania z ciężkiego sprzętu rolniczego ona uległa zniszczeniu, więc ta dotacja bardzo nam pomoże żeby odbudować tę drogę typowo służąca dla rolników uprawiających pola w tym rejonie – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Gmina Zaleszany planuje remont drogi w Pilchowie. – Ulica Lawendowa, w Pilchowie, blisko kilometr drogi od osiedla Kwiatowa Łąka do drogi, która w bliskim sąsiedztwie przebiega koło lotniska. To jest na granicy dwóch miejscowości Turbia i Pilchów. Jest tam wiele pól uprawnych, ale też takich zaczątków ogródków działkowych. Zadanie za blisko 200 tys. zł – mówił Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.