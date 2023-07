W czwartek, 20 lipca, na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej Piłkarska Spółka Akcyjna zaprezentowała drużynę Stali Stalowa Wola na rundę jesienną sezonu 2023/24. Przedstawiony został też skład sztabu szkoleniowego. Zawodnicy pokazali się w nowych strojach, z nazwiskami na plecach.

Na początku prowadzący spotkanie podziękował zawodnikom, którzy nie będą już reprezentować zielono – czarnych barw. To: Sławomir Duda, Arkadij Filipczuk, Michał Furman, Szymon Grabarz, Bartosz Grasza, Mateusz Hudzik, Łukasz Konefał, Paweł Kucharczyk, Jakub Lebioda, Bartłomiej Olszewski i Wiktor Stępniowski. Głos zabrał prezes Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Wiesław Siembida.

– Chcę aby był to czas nowej drogi, nowych wyzwań. Są bardzo dobrzy zawodnicy, sztab trenerski i kibice, którzy wspólnie będą realizowali zadania by przybliżyć nam sukces. Wyniki pokażą jakie będą postawione cele przed drużyną, a od siebie wymagam poukładania strony finansowej. Pojawił się duży sponsor – PKO. Domykamy umowę o współpracy.

Krótki okres przygotowawczy przyniósł wiele zmian kadrowych, chociaż trzon drużyny pozostał. Dołączyło dziesięciu zawodników. W formacji bramkarzy zagrają: Mikołaj Smyłek (28 lat, wychowanek Lublinianki Lublin, do Stali przyszedł jesienią 2021 roku z Pogoni Grodzisk Mazowiecki), Tomasz Zieliński (18 lat, wychowanek Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola, wcześniej w Czarnych Połaniec), Adam Przybek (23 lata, jest Walijczykiem z polskim paszportem), Hugo Leyk (16 lat, piłkarską przygodę rozpoczął w młodzieżowym zespole Borussii Dortmund, a od 3 lat reprezentował zielono-czarne barwy w drużynach juniorskich).

Obrońcy to: Jakub Banach (24 lata, wychowanek KS Stadion Śląski Chorzów, do Stali trafił wiosną 2023 roku z Garbarni Kraków), Łukasz Furtak (27 lat, wychowanek MOSiR-u Bochnia, do Stali trafił z rezerw Rakowa Częstochowa), Jakub Kowalski (35 lat, wychowanek Żyrardowianki Żyrardów, do Stali trafił jesienią 2022 roku z Podhala Nowy Targ, został nowym kapitanem drużyny), Bartosz Pikuła (18 lat, wychowanek Stalówki, wcześniej grał w rezerwach Resovii Rzeszów), Piotr Rogala (28 lat, wychowanek Zenitu Chmielnik, do Stali trafił wiosną 2023 roku z ŁKS-u Łagów), Łukasz Seweryn (21 lat, wychowanek Górnika Jaworzno, do Stali przyszedł z Resovii Rzeszów), Arkadiusz Ziarko (20 lat, wychowanek Akademii Piłkarskiej 21 Kraków, wcześniej był juniorem Wisły Kraków).

W formacji pomocników w bieżącym sezonie kibice zobaczą na murawie Adama Imielę (30 lat, wychowanek Granatu Skarżysko Kamienna, do Stali trafił z ŁKS-u Łagów), Tomasza Kołbona (29 lat, wychowanek Sandecji Nowy Sącz, do Stali przyszedł z Górnika Polkowice), Dominika Kościelniaka (28 lat, wychowanek klubu Orawa Jabłonka, w poprzednim sezonie reprezentował barwy GKS-u Katowice), Mateusza Książka (18 lat, wychowanek Stali Stalowa Wola), Dominika Malugę (28 lat, wychowanek UKS SMS Łódź, do Stali trafił przed startem obecnego sezonu z Avii Świdnik), Michała Mydlarza (23 lata, wychowanek Granatu Skarżysko Kamienna, do Stali trafił z Avii Świdnik), Bartosza Pioterczaka (16 lat, wychowanek Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola, w Stali od jesieni 2019 roku), Łukasza Soszyńskiego (25 lat, wychowanek Zagłębia Lubin, w Stali od 2020 roku), Oliviera Sukiennickiego (20 lat, od początku przygody z piłką związany z klubami z Częstochowy), Bartosza Wiktoruka (24 lata, wychowanek Hetmana Białystok, we wrześniu 2020 roku trafił do Stali i rozegrał 30 spotkań strzelając 6 bramek, ponownie do zielono – czarnych dołączył przed rozpoczęciem sezonu 2023/24), Macieja Wojtaka (20 lat, wychowanek Sokoła Nisko, w Stali od jesieni 2020 roku).

Napastnicy Stalówki to: Kacper Chełmecki (19 lat, wychowanek Zawiszy Rożnów, do Stali trafił z KS Wiązownica), Igor Fedejko (19 lat, wychowanek Stali Stalowa Wola), Kosei Iwao (25 lat, do Stali trafił z Wigier Suwałki), Mariusz Szuszkiewicz (32 lata, do Stali trafił jesienią 2022 roku z Górnika Polkowice), Kacper Wydra (21 lat, wychowanek Stali Stalowa Wola).

W sztabie szkoleniowym także doszło do roszad. Kierownikiem drużyny został, związany z klubem od wielu lat, Tomasz Wietecha, lekarzem Marek Wasiuta, fizjoterapeutą Tomasz Fijarczyk, masażystą Tomasz Brud, asystentem analitykiem Wiktor Kaczyński, trenerem przygotowania motorycznego Paweł Żmuda, trenerem bramkarzy Dzianis Parechyn, asystentem trenera Aleksander Adamus, drugim trenerem Maciej Jarosz, a pierwszym trenerem Ireneusz Pietrzykowski. Szkoleniowiec, który wprowadził drużynę do II ligi zwrócił się do kibiców.

– Mam nadzieję, że nie zawiedziemy, że wynik sportowy będzie tak dobry, że ten stadion będzie pękał w szwach. Liczymy na was, bo jesteście dla nas bardzo dużym wsparciem. Jesteście dla nas dwunastym zawodnikiem i chcemy wygrywać tutaj każdy mecz. Do zobaczenia na stadionie.

