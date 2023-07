Przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku powstanie Branżowe Centrum Umiejętności, które będzie kształcić elektryków i energetyków. 24 lipca partnerzy projektu podpisali umowę na utworzenie placówki, która będzie kosztować blisko 17 mln złotych.

Centrum ma powstać w budynku przy ulicy 3 Maja, w którym obecnie znajdują się biura wydziałów Starostwa Powiatowego i część warsztatów RCEZ. Do końca roku obiekt ma zostać zmodernizowany. Powstanie powierzchnia użytkowa (ok. 1200 m kw), na której zostaną zlokalizowane cztery pracownie: instalacji elektrycznych, montażu sieci energetycznych, BHP w energetyce, maszyn elektrycznych.

Projekt realizowany przez organ prowadzący czyli Powiat Niżański, korzystając z zaplecza i doświadczenia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

– Pamiętamy jeszcze te czasy, kiedy Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, wtedy powszechny niżański „Elektryk”, był tą szkołą, która na rynek pracy wypuszcza profesjonalnie przygotowanych pracowników i ci pracownicy są dobrze przygotowani pod względem wykonywania swoich obowiązków. Do tego też zmierzamy, żeby oprócz tego kształcenia, które ma miejsce w ramach szkoły średniej, żeby uruchomić też podmiot taki, który da możliwość szerszego popatrzenia na nabywanie kwalifikacji energetycznych, elektrycznych – mówił Robert Bednarz, starosta niżański.

– Nowoczesne wyposażone pracownie, poligon będzie umożliwiał szkolenie uczniów na wysokim poziomie. Wrócimy do tego co było kiedyś. Kiedyś elektryk czy energetyk szedł gotowy jako pracownik do zakładu energetycznego – wspominał Wacław Piędel, dyrektor RCEZ w Nisku.

W celu przygotowania projektu władze powiatu nawiązały współpracę ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków z siedzibą w Radomiu oraz ze Spółką PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie.

Celem projektu pod nazwą „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie energetyka” jest przygotowanie nowej kadry do wymagań nowoczesnej gospodarki w branży energetycznej.

