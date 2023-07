W sobotę 22 lipca odbyła się impreza pn. „Dzień Zaklikowa”. Organizatorzy na to wydarzenie przygotowali wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie było także okazją do oficjalnego otwarcia zmodernizowanego stadionu LKS Sanna Zaklików.

Impreza rozpoczęła się turniejem piłkarskim z okazji otwarcia stadionu LKS Sanna Zaklików. Kolejnym punktem programu był blok artystyczny. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści.

Popołudniu miało miejsce oficjalne otwarcie stadionu LKS Sanna Zaklików. Łączny koszt inwestycji wraz z projektem i nadzorem to 2 450 184,99 zł (w tym same roboty 2 414 024,99 zł). Zadanie swoim zakresem obejmowało budowę nowej płyty boiska z naturalnej trawy wraz z instalacją zraszania płyty stadionu i systemem drenażu płyty boiska i wokół boiska z odprowadzeniem wody opadowej do zbiornika. Projekt zakładał również budowę trybuny na 201 miejsc siedzących wraz z sektorem dla osób niepełnosprawnych, montaż dwóch wiat stadionowych – szesnastoosobowych dla zawodników rezerwowych, montaż wiat dla sędziów i służby sanitarnej, budowę obiektu WC wyposażonego w sanitariaty zaopatrzone w wodę i zasilanie elektroenergetyczne, budowę oświetlenia i monitoringu boiska, montaż ogrodzenia z piłkochwytami, utwardzenie terenu wokół obiektu klubu wraz z budową ciągów dla pieszych z kostki brukowej, montaż tablicy wyników. W ramach odrębnego zlecenia dokonano też nasadzeń zieleni.

Mieszkańcy mogli podczas imprezy odwiedzać liczne stoiska przygotowane m.in. przez: pszczelarzy, koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie oraz lokalnych przedsiębiorców.

Na scenie oprócz lokalnych artystów wystąpili także m.in. Marcin „Czersky” Czerwiński, Kapital Folk czy Oskar Cyms.