Ponad 2,8 mln zł miasto Stalowa Wola otrzyma z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ulicy Wolności. Przebudowie poddane zostanie 570 metrów drogi. Inwestycja zakłada głęboką przebudowę drogi wraz z ciągami pieszymi i wymianą oświetlenia. Projekt zakłada zachowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia. Prace remontowe powinny ruszyć jeszcze w tym roku.

– Ulica Wolności jest historyczna. W roku 85-lecia miasta Stalowej Woli ma dla nas szczególne znaczenie dlatego, że to właśnie od tej historycznej ulicy rozpoczęła się budowa miasta Stalowej Woli, to tutaj budowniczowie COP, miasta Stalowej Woli, kładli pierwsze fundamenty pod budowę naszego miasta, pod budowę ośrodka przemysłowego – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– I ta ulica od lat pod względem nawierzchni, otoczenia upominała się o remont. Wsłuchując się w głos mieszkańców, głos samorządowców dopominających się aby ta ulica była remontowana złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do komponentu dotyczącego remontów dróg gminnych. Ulica Wolności otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł, które pozwoli nam zrealizować to zadanie – mówił włodarz miasta.

Modernizacji poddana zostanie cała ulica Wolności mierząca 570 metrów. W ramach zadania planowana jest wymiana całej konstrukcji drogi, podbudowy, wymiana nawierzchni, budowa nowych ciągów pieszych w stylizowanej kostce klinkierowej, tak aby nawiązywać do czasów budowy Stalowej Woli. – Do tego pozostanie zupełnie zachowana zieleń, która dzisiaj jest na ulicy Wolności, a więc linie krawężników dzisiejszych ciągów pieszych nie zostaną rozszerzone. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że historyczny charakter ulicy, linie tej ulicy nie zostaną zmienione – mówił Lucjusz Nadbereżny.

W ramach zadania zaplanowano wymianę oświetlenia, lampy uliczne stylizowane będą na modernistyczne.

Ogłoszenie przetargu planowane jest na pierwszą połowę sierpnia, prace powinny ruszyć na przełomie października i listopada. Zakończenie prac planowane jest na II kwartał przyszłego roku. Koszt zadania szacowany jest na prawie 6 mln zł.

– Zależnie od wyniku przetargu oprócz głównego ciągu ulicy Wolności, będziemy chcieli również wykonać remont zatok parkingowych przy ulicy Wolności 7 i 9 oraz dojazdy do Parku Miejskiego, do Szkoły Muzycznej, przy ulicy Narutowicza i w drugą stronę ulicy Narutowicza do baru Kaprys, tak aby cały krzyż drogi ulicy Wolności, ulicy Narutowicza, był wykonany w jednej nawierzchni, nawierzchni również tej chodnikowej oraz z nowym oświetleniem – mówił prezydent.

– Ścieżki rowerowej nie będzie, dlatego że wprowadzenie tutaj ścieżki rowerowej, wymuszałoby zmianę linii drogi, a więc ścięcie tych zieleńców. Pomimo, że były tutaj głosy części mieszkańców ul. Wolności żeby dokonać skośnego parkowania, postanowiłem, że nie będziemy realizować tych wniosków. Zachowujemy te historyczne linie ulicy Wolności, zachowujemy całą zieleń – poinformował prezydent.

Mimo planowanego remontu liczba miejsc parkingowych, ani układ parkowania na tym obszarze nie zmieni się.

– Wiem, że to może budzić pewne niezadowolenie, ale to jest nasz obowiązek, to jest nasza tożsamość, aby nie ulegać tutaj pewnej presji związanej pewnie z zwiększającą się liczbą samochodów. Rozumiemy, że liczba samochodów wzrasta, dlatego m.in. w niedalekiej odległości, na skraju ulicy Leśnej, ulicy Mickiewicza w takim klinie, powstał projekt budowy parkingów wielopoziomowych. W tej chwili czekamy na możliwość złożenia projektu już do środków europejskich, transportowych. Rozumiemy, że to osiedle wymaga zwiększenia liczby miejsc parkingowych, ale nie chcielibyśmy dokonywać tego kosztem tożsamości historycznej – mówił włodarz miasta.

Senator Janina Sagatowska podkreślała, że dzięki rządowym środkom m.in. z Polskiego Ładu dotacjami objęte są różne dziedziny życia społecznego. Jest to szczególnie cenne dla mniejszych miejscowości. – Polski ład polega na tym, żeby w żadnej dziedzinie nie było wykluczeń, wykluczeń w dostępie do korzystania z wszelkich dóbr, które umożliwiają godne życie, każdemu człowiekowi, a szczególnie takim obywatelom, o których wydawałoby się nikt nie pamięta. Nie zapomina polski rząd. Budżet jest sprawiedliwie dzielony, bo nie myśli się tylko o rekinach, o największych, tylko myśli się o każdej rybce – mówiła senator RP Janina Sagatowska.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślał, że naczelną dewizą rządu Prawa i Sprawiedliwości jest prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju, czyli dystrybucji publicznych środków finansowych w sposób sprawiedliwy. – Jednym z narzędzi, źródeł, które zostało stworzone w ostatnich latach jest właśnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, fundusz w roku 2019 stworzony, w 2020, 2021, 2022 był wzmacniany. Chcemy trafić w te oczekiwania strony samorządowej, które są do nas kierowane. W dyskusjach z samorządem zaistniał temat specjalnej puli, która będzie poświęcona tylko i wyłączne na remonty. Przeznaczyliśmy na komponent remontowy w skali kraju 1 mld złotych, z tego tytułu zostanie wykonanych blisko 1500 inwestycji – mówił wiceminister infrastruktury Rafała Weber.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj podkreślał, że środki, które w ostatnich latach otrzymało miasto Stalowa Wola są ogromne i pozwalają na realizację inwestycji, które podnoszą komfort życia mieszkańców.