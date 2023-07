21 lipca policjanci z terenu powiatu niżańskiego obchodzili swoje doroczne święto w Harasiukach. Lokalizacja ta nie została wybrana przypadkowo, ponieważ piątkowa uroczystość była doskonałą okazją do oficjalnego oddania do użytku świeżo wyremontowanego Posterunku Policji właśnie w Harasiukach.

Obchody Święta Policji poprzedziła msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Harasiukach przez ks. bp dr hab. Mariusza Leszczyńskiego, biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli na plac przed wyremontowany obiekt, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

– Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowym świętem, na który czekamy cały rok. I w tym roku to święto obchodzimy w wyjątkowych okolicznościach. Za mną znajduje się jeden z najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych obiektów na terenie powiatu, który dziś zostaje oddany do użytku. W odnowionym budynku Posterunku Policji poprawią się nie tylko warunki pracy pięcioosobowej załogi, ale przede wszystkim komfortowe będą również warunki przyjmowania interesantów – mówił nadkom. Dariusz Szybiak, komendant powiatowy policji w Nisku.

Posterunek Policji w Harasiukach znajduje się przy ulicy Długiej 10. Ma około 180 m kw powierzchni użytkowej z kompleksową infrastrukturą techniczną. Dodatkowo posiada garaż na dwa pojazdy i wiatę z miejscami parkingowymi. Został podzielony na dwie strefy funkcjonalne: ogólnodostępną oraz ograniczonego dostępu. Budynek posiada powierzchnię biurową przygotowaną dla 7 osób. Oprócz tego w obiekcie znajdują się pomieszczenia magazynowe, socjalne, techniczne i higieniczno-sanitarne. Zarówno część dla interesantów, jak i pozostałe pomieszczenia budynku zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja została zrealizowana z pieniędzy pozyskanych w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. Jej koszt, wraz z wyposażeniem, zamknął się w kwocie około 2 milionów złotych.

– Wiele razy z komendantem powiatowym i kierownikiem tego obiektu rozmawialiśmy, co zrobić, żeby to miejsce wyglądało godnie. Dzisiaj stoimy przed obiektem kapitalnie zmodernizowanym. Miałem przyjemność wczoraj z panem kierownikiem zobaczyć wnętrze tego obiektu i mam porównanie do tego jak wyglądał wcześniej. Naprawdę możemy podnieść głowę i śmiało powiedzieć, tu, w tym miejscu jest posterunek policji, tu pracują funkcjonariusze, to jest obiekt publiczny – mówił Krzysztof Kiszka, wójt gminy Harasiuki.

Wydarzenie było również okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe dla 19 funkcjonariuszy i wyróżnień dla pracowników cywilnych niżańskiej policji oraz odznaczeń i wyróżnień dla zaproszonych gości.