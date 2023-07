W sobotę, 22 lipca, nad Zalewem Podwolina w Nisku odbył się po raz pierwszy pchli targ.

Wydarzenie to przyciągnęło sporo osób, które wystawiły swoje przedmioty na sprzedaż, a także wielu odwiedzających, którzy wybrali się tu na zakupy. Sprzedać, kupić lub wymienić można było wszelakie rzeczy. Jak to bywa na tego typu imprezach nie zabrakło różnego rodzaju „perełek” z tzw. drugiej ręki.

Pierwszy pchli targ nad Zalewem Podwolina był bardzo udany i cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców. Nic w tym dziwnego. Była to doskonała okazja do pozbycia się zbędnych przedmiotów i znalezienia nietuzinkowych skarbów za nieduże pieniądze. Na stoiskach można było nabyć: sprzęt RTV, biżuterię, zegarki, ubrania i obuwie, zabawki, książki, porcelanę, obrazy, ciekawe pamiątki z różnych epok czy antyki w różnym stanie zachowania.

Pchli targ to dobra okazja do zrobienia porządków w swoich domach, garażach i piwnicach. Zalegające przedmioty, które nie są już używane, na pchlim targu może wystawić każdy z mieszkańców. Co istotne, stoisko można rozłożyć bezpłatnie.

Zainteresowanie mieszkańców sprawiło, że wydarzenie to doczeka się kontynuacji i będzie odbywało się w Nisku cyklicznie. Kolejna odsłona pchlego targu już 26 sierpnia ponownie nad Zalewem Podwolina. Od września pchli targ organizowany będzie w każdą czwartą sobotę miesiąca na Placu Targowym w Nisku.