W Harasiukach miłośnicy kajakarstwa z powiatu niżańskiego i okolic mogą rozpocząć swoją podróż po Tanwi. To tam powstała kolejna przystań kajakowa z dogodną architekturą pozwalającą na odpoczynek.

W listopadzie 2022 roku w Dąbrówce została oddana to użytku przystań kajakowa, która wpisuje się doskonale w realizowany przez powiat niżański wieloletni projekt, którego podstawowym celem jest uatrakcyjnienie turystycznej mapy powiatu. Dzięki takim punktom organizowane po Tanwi spływy kajakowe i aktywny wypoczynek nad wodą, są jeszcze przyjemniejsze.

W lipcu oficjalnie otwarto kolejną taką przystań. Powstała ona w Harasiukach.

– Mimo małych nakładów, bo inwestycja kosztowała 202 tysiące złotych, z punktu widzenia rozwoju turystyki, inwestycja ta od wielu lat była wyczekiwana przez naszych mieszkańców, kajakarzy. Wybudowano takie trzy przystanie wzdłuż rzeki Tanew: w Harasiukach, Sierakowie i na terenie gminy Ulanów w Dąbrowicy i Dąbrówce. Mam już pierwsze opinie kajakarzy, że to coś doskonałego. Oczywiście trzeba to udoskonalać, bo brakuje nam jeszcze jednej przystani w miejscowości Łazory. Na pewno będziemy tam szukać terenu, bo nie mamy gminnego i kolejną przystań, ale to już pewnie w przyszłym roku zrealizujemy – mówił Krzysztof Kiszka, wójt gminy Harasiuki.

Zadanie obejmowało budowę przystani z pomostem pływającym, wykonanie umocnienia brzegu, przystosowanie nadbrzeża do komunikacji z pomostem, wykonanie małej architektury oraz wybudowanie parkingu.