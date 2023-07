21 lipca 2023 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. Z tej okazji, 54 funkcjonariuszom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Uroczystość rozpoczął komendant powiatowy policji insp. Janusz Śnios, który podsumował krótko działalność stalowowolskiej Komendy Powiatowej Policji, a także podziękował funkcjonariuszom za wykonywaną pracę oraz ich rodzinom za wsparcie, jakie od nich otrzymują.

– Za nami bardzo trudny czas: najpierw okres pandemii, później kryzys na granicy z Białorusią, a od lutego ubiegłego roku kolejne zadania związane z agresją Rosji na Ukrainę, co wymaga od nas realizowania zadań związanych z udzielaniem pomocy uciekającym przed wojną uchodźcom. Dziękuję wszystkim stalowowolskim pracownikom policji za codzienną rzetelną służbę społeczeństwu. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale jestem pewien, że z waszym zaangażowaniem i profesjonalizmem, jaki prezentujecie w codziennej służbie, poradzimy sobie z każdym stawianym przed nami zadaniem – mówił komendant Janusz Śnios.

Szef stalowowolskiej policji dziękował również za wsparcie Komendy Powiatowej Policji przedstawicielom władz centralnych oraz samorządowcom.

– Bez Was oraz Waszej pomocy, nasza służba byłaby znacznie trudniejsza – przekonywał komendant, zwracając się do obecnych na uroczystości przedstawicieli władz. A znaleźli się wśród nich m.in.: senator Janina Sagatowska, poseł na Sejm RP Rafał Weber, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj, burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski, wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Bojanów Sławomir Serafin i z-ca wójta gminy Radomyśl nad Sanem Izabela Szałaj.

Uczestniczący w uroczystości goście podkreślali, że dzięki policjantom i ich służbie, mieszkańcy czują się bezpieczniej.

– Podkarpackie jest jednym z najbardziej bezpiecznych województw w Polsce, do bezpiecznych należy też zarówno miasto Stalowa Wola jak i Powiat Stalowowolski. I to jest zasługa naszych policjantów, za co składam Wam dzisiaj podziękowania. Stoicie na straży naszego bezpieczeństwa, a ludzie którzy czują się bezpiecznie, są szczęśliwsi – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Z okazji tegorocznego Święta Policji 54 funkcjonariuszy tutejszej placówki zostało awansowanych na wyższe stopnie policyjne. Wśród nich jest 7 policjantów awansowanych przedterminowo. Awanse funkcjonariuszom wręczał komendant powiatowy policji insp. Janusz Śnios oraz przedstawiciel komendanta wojewódzkiego – naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej mł. insp. Łukasz Gliwa.