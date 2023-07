Przez dwa dni (11-12 lipca) Społeczny Komitet Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska wraz z Urzędem Gminy w Jarocinie w powiecie niżańskim prowadził, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej Woli, zbiórkę darów dla Polaków na Ukrainie.

Mieszkańcy mogli je przekazywać swoim sołtysom lub bezpośrednio do urzędu gminy. 17 lipca dary przewieziono do Stalowej Woli, do wspomnianego stowarzyszenia.

– Tutaj zostaną posegregowane i wysłane na Ukrainę. Zebraliśmy sporo różnej żywności, m.in. kasze, makarony, konserwy oraz środków czystości i chemii gospodarczej. Niektórzy mieszkańcy wpłacali też pieniądze, za które zrobiliśmy zakupy. Swoje dary dla Polaków na Ukrainie przekazał też Społeczny Komitet Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie – powiedział „Sztafecie” Zbigniew Walczak wójt gminy Jarocin i zarazem przewodniczący tego komitetu.

A 13 lipca 2023 r. wylano ławę fundamentową pod ten pomnik. Najpierw pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Jarocinie wykonali szalunki, a następnie zamontowali zbrojenie z drutu żebrowego. Po zakończeniu tych prac przygotowawczych zalano całość mieszanką betonową do wysokości 1 m. Około 20 lipca, po związaniu się betonu, zostaną wykonane szalunki cokołu, aby można było wypełnić go betonem.

– Postęp prac można na bieżąco. Trzeba wejść na stronę Gminy Jarocin http://www.jarocin.samorzad.pl/index.php Po prawej stronie u góry jest zakładka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie, i kliknąć na link: Z placu budowy – informuje wójt Walczak.

Dodajmy też, iż zbrodnia ta będzie tematem spotkania „Wokół ludobójstwa na Wołyniu”, jakie rozpocznie się w czwartek, 20 lipca w Stalowej Woli, o godz. 18.30 w lokalu Heaven & Hell przy Alejach Jana Pawła II 15. Wystąpi były prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak i wójt Zbigniew Walczak. Spotkanie organizuje Klub Wolnej Myśli i Konfederacja.