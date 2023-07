W poniedziałek, 17 lipca, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stal Stalowa Wola Piłkarską Spółkę Akcyjną. Spotkanie dotyczyło głównie organizacji piłkarskiego zaplecza i funkcjonowania grup młodzieżowych.

W konferencji udział wzięli prezes spółki Wiesław Siembida, koordynator grup młodzieżowych Michał Czubat oraz nowy trener zespołu rezerw, którym został Grzegorz Paczos. Druga drużyna już wznowiła treningi, a 24 lipca na murawę wróci młodzież. Będzie to 6 drużyn. Trenerem juniorów starszych został Sławomir Adamus, juniorów młodszych Krystian Zuba, trampkarzy starszych Marek Kusiak, a trampkarzy młodszych Damian Tracz. Przy trampkarzach starszych i młodszych ćwiczyć będą drugie drużyny liczące po 40 zawodników.

– Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzono. To dla mnie duże osiągnięcie. Jestem ambitny więc podjąłem się tego zadania i chciałbym by nasze rezerwy awansowały do IV ligi – mówił w trakcie spotkania nowy trener drugiej drużyny Stali Grzegorz Paczos.

– Chciałbym podjąć wyzwanie z uporządkowaniem tej młodzieży i poinformować, że po analizie PSA nie będzie prowadzić drużyny dziewczęcej w sezonie 2023/24. Jestem po rozmowie z wójtem Pysznicy Łukaszem Bajgierowiczem. Ustaliliśmy, że na podstawie porozumienia on zaprasza zawodniczki do tamtejszej akademii. Ustalimy formułę współpracy i od przyszłego roku, być może z budżetem odpowiednim, wrócimy do tego tematu – dodał prezes Siembida.

Niebawem do akceptacji rodzicom młodzieży trenującej w Stali zostaną przedstawione nowe stawki opłat za udział w zajęciach. Nowością mają być transmisje z meczów drugiej drużyny. W przebudowie jest strona internetowa Stali, która promować będzie młodych zawodników. Pojawi się dla nich legitymacja klubowa, na podstawie której będą mogli wchodzić na mecze pierwszej drużyny.

W czasie konferencji Wiesław Siembida przekazał podziękowania za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do promowania akcji sprzedaży karnetów. Udało się zbyć ponad 500. Celem jest 1938. Dzięki internetowej kampanii prowadzonej przez kibiców karnety na mecze „Stalówki” kupili między innymi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk czy Minister Sportu Kamil Bortniczuk. Prezes Stali upoważnił też Adama Danaja by koordynował sprzedaż karnetów wśród osób mieszkających poza granicami kraju, a które chciałyby wesprzeć w ten sposób ulubiony klub. Dochód z tych wpłat zostanie przeznaczony m.in. na przekazanie darmowych wejściówek dzieciom i młodzieży. Już niebawem pojawią się informacje dotyczące sprzedaży karnetów na sektor VIP. Na 20 lipca na stalowowolskim stadionie zaplanowano prezentację składu pierwszej drużyny, a w sobotę nastąpi pierwsza weryfikacja stanu przygotowania drugoligowych piłkarzy, którzy na wyjeździe zagrają z drużyną GKS-u Jastrzębie.

(eż)