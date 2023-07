– Spółka SIM powstała w 2021 roku. Kto ją tworzy?

– Udziałowcami są Miasto Stalowa Wola i Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości. KZN wniósł do Spółki działkę przy ulicy Ogrodowej na której ma być budowane osiedle, Miasto środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny inspirację budowy Osiedla Ogrodowego.

– Na jakim etapie jest budowa osiedla Ogrodowego?

– Proces inwestycji budowlanej charakteryzuje się bardzo złożoną naturą, to wieloetapowa procedura, trwa on średnio 4 lata, wymaga współpracy dziesiątek, a nawet setek osób. Umiejętne rozpoczęcie procesu inwestycyjnego stanowi klucz do jego późniejszego powodzenia. Spółka ma za sobą fazę przygotowania inwestycji, między innymi opracowanie koncepcji osiedla, wykonanie badań geologicznych, analizę zapotrzebowania na lokale mieszkalne, a obecnie trwa faza projektowania, która zakończy się wyborem wykonawcy.

Dokumentację projektową budowy 8 budynków wielorodzinnych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu opracowała pracownia Inwestprojekt Świętokrzyski. Mamy wszystkie pozwolenia na budowę na całe osiedle, na skablowanie biegnącej nad działką linii średniego napięcia, czyli częściowe schowanie jej pod ziemią. Spółka posiada również projekt wykonawczy służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowanych.

Prowadzona przez SIM inwestycja obecnie jest największą inwestycją związaną z budownictwem mieszkaniowym w północnej części województwa podkarpackiego.

– Czym konkretnie się teraz zajmujecie?

– W czerwcu ogłosiliśmy przetarg na łączny nadzór w czterech branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Wpłynęło siedem ofert, które obecnie weryfikujemy. Wyłonienie inspektora nadzoru powinno nastąpić do końca lipca.

W tym samym miesiącu ogłosiliśmy też przetarg na rzeczową realizację inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi końcem lipca. Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne: trzy bloki w których znajduje się 96 mieszkań i pięć bloków, w których znajduje się 128 mieszkań. Podział inwestycji na etapy jest też związany z wnioskami o finansowanie złożonymi do Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Kiedy zaczniecie budować?

– Rozpoczęcie prac jest zaplanowane na czwarty kwartał bieżącego roku.

– A kiedy przekażecie pierwsze klucze?

– Proces budowlany trwa zazwyczaj około dwóch lat, biorąc pod uwagę standard wykończenia mieszkań szacujemy, że będzie to koniec 2025 roku lub początek 2026…

Rozmawiała Lilla Witkowska

Cały wywiad dostępny w papierowym wydaniu SZTAFETY (NR 29, 20.07.2023) lub na eprasa.pl