Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli – Rozwadowie przygotowała ciekawą, wakacyjną propozycję dla miłośników sztuki. 16 lipca otworzyły się dwie nowe wystawy. Jedna z nich przedstawia sztukę współczesną, druga natomiast przenosi nas do świata baśni.

Patrycja Szywała to stalowowolska artystka młodego pokolenia, której głównym nurtem twórczości są ilustracje o komiksowym i bajkowym charakterze. Jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2021 ukończyła studia na kierunku grafika i uzyskała tytuł magistra sztuki. Ilustracja jest dziedziną, która od wielu lat ją fascynuje – swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła już w dzieciństwie. Inspiracje czerpie z natury, różnych wierzeń, historii i legend lub z wydarzeń i sytuacji. Jej ulubionym motywem jest postać lub anatomia organizmów żywych – te dwa aspekty często przewijają się w jej realizacjach. Zawodowo zajmuje się również grafiką komputerową.

Na wystawie w galerii zatytułowanej „Sploty wyobraźni”, zobaczymy około 70 autorskich prac, które przeniosą nas do fantastycznego świata wyobraźni. Wśród nich można zobaczyć cykl przygotowany do znanej dobrze książki „Alicja w krainie czarów”. Zarówno ilustracje do utworu, jak i jego opracowanie graficzne były częścią pracy dyplomowej artystki. Projekt ten został wyróżniony w 2021 nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na wystawie znalazły się też jej autorskie lalki.

Druga wystawa to „Kolekcja Sammlung Pastula”. Jan Pastuła założył swoją niekomercyjną galerię sztuki we wsi Poręby Kupieńskie pod Kolbuszową na Podkarpaciu. Zgromadził tam niezwykły zbiór sztuki współczesnej, głównie w jej awangardowym wydaniu. Kolekcja, nazwana z niemieckiego „Sammlung”, składa się zasadniczo z dwóch podstawowych podzbiorów. Pierwszy, austriacki, wskazuje na przeszłość kolekcjonera, który po ukończeniu studiów intensywnie działał w austriackim środowisku artystycznym. Druga część to prace rodzimych polskich twórców.

Obie wystawy dostępne są do 20 sierpnia.