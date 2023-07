Od 21 lipca do 21 sierpnia 2023 roku na odnowionym Rynku w Rozwadowie będzie umiejscowiony pierwszy w historii miasta plenerowy fortepian.

– Stalowa Wola w roku jubileuszu 85-lecia miasta wpisuje się do grona takich miast jak Genewa, Jerozolima, Warszawa czy Szczecin, biorących udział w projekcie „Cadenza”. Misją „Cadenzy” jest wprowadzanie radości we wspólnych przestrzeniach, dzięki sile muzyki. Fortepian, który stanie na zrewitalizowanej płycie rozwadowskiego Rynku, to pierwszy na świecie całoroczny fortepian zewnętrzny, który oferuje połączenie doskonałego sprzętu muzycznego z nowymi rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają na intensywne użytkowanie w przestrzeni publicznej. Jestem przekonany, że ten fortepian wspaniale wkomponuje się w piękny Rynek w Rozwadowie, a dźwięki, które wydobędą z niego mieszkańcy i goście, pięknie wypełnią przestrzeń najstarszej dzielnicy naszego miasta” – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 20 lipca na godz. 19, wtedy też odbędzie się koncert kameralnego zespołu „Contradanza”.

Fortepian będzie zainstalowany oraz obsługiwany przez jego producenta firmę Fulco System i dostępny bezpłatnie dla wszystkich od 21 lipca do 21 sierpnia w godz. 8-20.