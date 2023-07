Miasto Stalowa Wola planuję rewitalizację terenów zieleni na osiedlu Poręby. Powstanie tam nowy plac zabaw, „Ogród Zucha” i „Ogród Formalny”, maszt wolnostojący, fontanna posadzkowa, oświetlenie parkowe, zalicznikowa instalacja elektryczna, przyłącze wody i przyłącze kanalizacji sanitarnej. Planowana jest też budowa monitoringu miejskiego oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe.

Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg na rewitalizację terenów zieleni w Stalowej Woli poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego na os. Poręby.

Głównymi elementami inwestycji jest plac zabaw zlokalizowany w miejscu istniejącego placu zabaw, który jest przeznaczony do demontażu, maszt aluminiowy wolnostojący o wysokości max. 6,35 m., palenisko, fontanna posadzkowa, która utworzy plac o kształcie okręgu o średnicy 7 m, oświetlenie parkowe, monitoring miejski, zbiornik retencyjny na wody opadowe zasilany z kanalizacji deszczowej budynku kościoła oraz elementy małej architektury jako zagospodarowanie terenu placu zabaw, „Ogrodu Formalnego” oraz „Ogrodu Zucha”.

Powstaną nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Podświetlana ławka solarno-multimedialna z panelem fotowoltaicznym będzie mogła naładować telefon i odtworzyć muzykę. Wody opadowe z połaci dachu pobliskiego budynku plebanii i kościoła zasilą ogród deszczowy, a nadmiar wody zostanie wykorzystany do nawodnienia części „Ogrodu Formalnego” poprzez system rur drenarskich w oplocie z włókniny filtrującej, która ma na celu powstrzymanie zanieczyszczenia instalacji drenarskiej. Wody te zasilą także zbiornik retencyjny, z którego wodę opadową przy pomocy pompy zanurzeniowej będzie można wykorzystać do nawadniania ogrodu oraz trawnika w porze suchej. Pojemność zbiornika wynosząca 4500 l pozwoli na długotrwałe wykorzystanie wody opadowej bez konieczności pobierania wody z sieci wodociągowej. Powstaną pergole zacieniające, które dzięki przewidzianym roślinom pnącym zacienią główny ciąg komunikacyjny. Zostanie nasadzony „zielony korytarz” dający schronienie przed słońcem oraz wysoką temperaturą. W ramach nowych nasadzeń róż w obszarze „Ogrodu Formalnego”, przewidziano także wymianę części gruntu do głębokości 70 cm i użycie geokompozytów sorbujących wodę.

Podłoża strukturalne poprawiają wymianę powietrza oraz wody w strefie korzeniowej, dając możliwość swobodnego rozwoju systemu korzeniowego, jak również mają właściwości magazynujące wodę, powietrze i substancje organiczne. Rośliny zostały dobrane tak, aby cała kompozycja była ozdobna o każdej porze roku oraz trwała nieprzerwanie bez konieczności wymiany w kolejnych latach. Planowane jest nasadzenie 36 dużych drzew, 3073 krzewów, 652 byliny, 8850 roślin cebulowych oraz 1195 pozostałych roślin.