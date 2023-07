Miłośnicy koni z powiatu stalowowolskiego mogą czuć się usatysfakcjonowani, ponieważ do kalendarza imprez powróciło wydarzenie „Konie nasza pasja” w Obojnej. Dziesiąta odsłona imprezy odbyła się w minioną niedzielę, 16 lipca.

Mimo, że termometry pokazywały ponad 30 stopni C, to organizatorzy wydarzenia z koniem w roli głównej, nie mogli narzekać na brak zainteresowania ze strony mieszkańców. Przygotowali szereg atrakcji, i dla młodszych i dla starszych. Było więc na co popatrzeć, posłuchać i zjeść coś dobrego.

Impreza rozpoczęła się korowodem uczestników, którzy w późniejszych punktach programu zabawiali zgromadzoną publiczność. A pierwszym z tych punktów był konkurs zręczności powożenia. Wzięli w nim udział weterani konkursu i nie tylko.

Następnie odbył się widowiskowy konkurs skoków przez przeszkody. Dla niektórych zawodników był to debiut, ale nie zabrakło też starszych, doświadczonych jeźdźców, którzy mogli się wykazać.

Później przyszedł czas na musztrę kawaleryjską, a po niej pokaz ujeżdżania. Podczas niedzielnej imprezy w Obojnej nie zabrakło też i stałego punktu programu, czyli zawodów kawaleryjskich oraz władania szablą i lancą. Ciekawie prezentował się również kolejny punkt, czyli jazda polska od rycerza do ułana.

W minioną niedzielę w Obojnej mogli bawić się nie tylko miłośnicy koni, ale i całe rodziny, bo organizatorzy zadbali o plac zabaw dla dzieci z różnymi atrakcjami. Można było też wrzucić coś na ząb, o co zadbały panie z kół gospodyń wiejskich z gminy Zaleszany.