Stalowowolscy rajcy na ostatniej sesji przegłosowali uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli i nadania jej statutu. „Za” głosowało 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

W okresie ostatnich 8 miesięcy, władze miasta wraz z kadrą urzędu przy ścisłej współpracy z interesariuszami (nauczycielami i uczniami ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zlokalizowanych w Stalowej Woli), przy wsparciu eksperckim przedstawicieli Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych wspólnie wypracowali koncepcję statutu planowanej do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Stalowej Woli.

W ramach prac przygotowawczych i koncepcyjnych, związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej zorganizowano liczne spotkania, szkolenia i warsztaty, które pozwoliły wykorzystać w tym procesie najlepsze doświadczenia polskie i zagraniczne oraz lepiej dopasować koncepcję funkcjonowania tej rady do uwarunkowań stalowowolskich, a także potrzeb i możliwości współdziałania młodzieży w lokalnym środowisku.

– Jeśli masz ukończone 13, a mniej niż 18 lat, uczysz się lub mieszkasz w Stalowej Woli i leży ci na sercu rozwój naszego miasta oraz dobro młodzieży, już dziś pomyśl o wystartowaniu w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej, które planowane są w październiku 2023 r. We wrześniu na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli wydane zostaną szczegółowe wytyczne w zakresie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej, uszczegóławiające założenia statutu. Kontakt w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej –mpleszka@stalowawola.pl – informuje stalowowolski magistrat.

Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie Gminy Stalowa Wola. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny oraz działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży Gminy Stalowa Wola.

Młodzieżowa Rada działa na rzecz poszerzenia udziału młodzieży w życiu społecznym Gminy Stalowa Wola oraz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata.

– To oddanie głosu młodym ludziom, w założeniu takim bardzo realnym, w założeniu, nie tylko dotyczącym stworzenia ciała dla samego organu ale również realnych narzędzi, które w ramach założeń, również programu norweskiego przekazują budżet młodzieżowy, dają faktyczne, realne kompetencje aby młodzi ludzie, którzy są zaproszeni do tego by współtworzyć samorząd miasta Stalowej Woli, również mieli i formę edukacji, gospodarowania budżetem, ale także realny wpływ na to, jakie podejmują decyzje. Projekt i przygotowanie całego planu był poprzedzony bardzo szerokimi konsultacjami, szkoleniami, spotkaniami z udziałem uznanych ekspertów w Polsce, którzy tworzą Młodzieżowe Rady, którzy mają sprawdzone techniki pracy z młodzieżą – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.