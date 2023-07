Pod koniec czerwca br. zdemontowano ogrodzenie placu budowy, a w sierpniu pierwsi najemcy mają przejąć swe lokale użytkowe w nowo wybudowanym biurowcu Urbi Ferro (w Mieście Stali) w Stalowej Woli. Wszystkie prace w wynajętych obecnie pomieszczeniach tego gmachu mają potrwać jeszcze około trzech miesięcy.

Przypomnijmy: biurowiec ten powstał w ramach projektu Fabryka, przewidzianego dla miast średniej wielkości z deficytem powierzchni biurowych. Trzykondygnacyjny gmach ma 4 tys. metrów kw. powierzchni biurowej (I i II piętro) oraz 2200 metrów kw. powierzchni handlowo-usługowej (parter). Ma też 133 miejsca parkingowe (w tym 51 w garażu podziemnym). Elementem wyróżniającym jest patio (wewnętrzny dziedziniec) – zielona enklawa wewnątrz gmachu. Biurowiec ma dwa piony sanitarno-komunikacyjne pozwalające na prowadzenie infrastruktury technicznej obiektu zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem najmu. Wykonano go w standardzie A (najwyższa jakość wykończenia, komfort użytkowania, ekologia), a zatrudnienie ma tu znaleźć ok. 500 osób.

Prace ziemne rozpoczęto w styczniu 2022 r., wiechę na dachu zawieszono we wrześniu tegoż roku, a 28 czerwca br. rozpoczęto rozbiórkę ogrodzenia placu budowy. Głównym wykonawcą była firma Adamietz, a partnerami w tej inwestycji spółka Operator ARP z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu oraz miasto Stalowa Wola, które aportem przekazało na ten cel działki o łącznej wartości 4,3 mln zł

Jakie firmy zdecydowały się do tej pory na wynajem lokali w handlowo-usługowej części Urbi Ferro?

– Firmy, które zdecydowały się na wynajem powierzchni i z którymi prowadzimy mocno zaawansowane rozmowy to firmy z sektora bankowego, usług fryzjerskich, kurierskich, fitness i kwiaciarnie. Łącznie podmioty te zajmą ponad połowę dostępnej powierzchni. Na pozostałą cześć wpływają zapytania z branży odzieżowej i gastronomicznej – powiedział „Sztafecie” Piotr Tucholski, dyrektor Biura Zarządzania Nieruchomościami w spółce Operator ARP.

A jakie jest zainteresowanie powierzchnią biurową?

– Zgłosiły się do nas firmy z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, medycznego, nieruchomości, kancelarie prawne i notarialne, biura projektowe, rachunkowe, biura nieruchomości. Obecnie poziom wynajęcia powierzchni biurowej łącznie z podmiotami, z którymi trwają końcowe negocjacje, sięga blisko 50 proc. Pozostałe powierzchnie komercjalizują dwa stalowowolskie biura pośrednictwa, do których serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Do końca sierpnia podmioty, które zdecydują się zawrzeć z nami umowy najmu otrzymają preferencyjne warunki finansowe – odpowiada dyrektor Tucholski.

W ciągu najbliższych 3 miesięcy prowadzone będę jeszcze prace wykończeniowe wynajętej powierzchni wewnątrz budynku oraz prace adaptacyjne części wspólnych, takich jak sala konferencyjna czy strefa relaksu, która będzie ogólnodostępna dla wszystkich najemców. Na I piętrze zaprojektowano również salę coworkingową (przestrzeń wspólnej pracy dla osób z różnych branż). Dach biurowca nie będzie dostępny dla jego użytkowników i klientów (nie będzie na nim żadnego tarasu), gdyż znajdują się tam centrale wentylacyjne i systemy fotowoltaiki.

Budynek Urbi Ferro otrzymał pozwolenie na użytkowanie w czerwcu br. a pierwsze przekazania lokali najemcom planowane są na sierpień 2023 r.