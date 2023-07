We wrześniu br. parafia Zwiastowania Pańskiego przy rozwadowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska, obchodzić będzie 50 rocznicę powstania. Miesiąc później zaplanowano obchody jubileuszu założenia klasztoru w Rozwadowie, w październiku minie bowiem 270 lat od tego wydarzenia.

Z okazji jubileuszy, zakonnicy zapraszją wszystkich chętnych do napisania, jaką rolę odegrał klasztor i parafia w ich życiu, czego tu doświadczyli, w jakich wydarzeniach uczestniczyli. Będzie to forma wyrażenia wdzięczności Bogu i braciom kapucynom za obecność w życiu miasta. Świadectwa należy składać do zakrystii lub na furtę do 10 września br.

(it)