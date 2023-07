W niedzielę, 16 lipca, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli otwarta zostanie wystawa czasowa „Sploty wyobraźni”. Tym razem na ekspozycji znajdą się prace młodej stalowowolskiej artystki Patrycji Szywały.

Na ekspozycji znajdzie się około 70 autorskich prac, które przeniosą zwiedzających do fantastycznego świata wyobraźni. Wśród nich będzie można zobaczyć cykl przygotowany do znanej dobrze książki „Alicja w krainie czarów”. Zarówno ilustracje do utworu, jak i jego opracowanie graficzne były częścią pracy dyplomowej artystki. Projekt ten został wyróżniony w 2021 nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na wystawie zaprezentowane zostaną też autorskie lalki.

Wernisaż odbędzie się 16 lipca o godzinie 16.