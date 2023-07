W czwartek 13 lipca w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa IV piętra Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego na potrzeby Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających oraz wyposażeniem w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną”.

– W ramach inwestycji przebudowano czwarte piętro Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, wykonane zostały prace budowlane, wewnętrzne instalacje. Powstałe oddziały zostały wyposażone w nowy sprzęt i aparaturę medyczną – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Na 4 piętrze znajdowała się duża i niewykorzystana przestrzeń, która została zagospodarowana pod przeniesienie oddziałów kardiologii i ortopedii.

– Zarówno pacjenci jak i personel będą mogli korzystać z nowoczesnych i bardziej przyjaznych przestrzeni, które bezpośrednio przełożą się na komfort pobytu i jakość udzielanych świadczeń medycznych – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala.

Zakres inwestycji był bardzo szeroki: wykonano szereg prac budowalnych, wewnętrzne instalacje sanitarne, instalacje gazów medycznych, klimatyzację, instalacje elektryczne i teletechniczne, a także wykonano montaż urządzeń technologii medycznej. Przenoszone do nowych lokalizacji oddziały zostały również wyposażone w nowy sprzęt i aparaturę medyczną. Zakupiono m.in.: łóżka szpitalne wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi, wózki i fotele do transportu pacjentów, zestawy pomp infuzyjnych, zestawy holterowskie ciśnienia i EKG, aparaty EKG, defibrylatory, kardiomonitory, ssaki elektryczne, systemy monitorowania funkcji życiowych pacjentów, zestaw do rehabilitacji, wyposażenie gabinetów zabiegowych. Oddziały zostały wyposażone również w nowe meble medyczne i inne niezbędne do ich funkcjonowania wyposażenie. W wyniku zrealizowanej inwestycji powstały dwa nowoczesne oddziały szpitalne tj. 25 łóżkowy Oddział Kardiologiczny oraz 21 łóżkowy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Wartość całej inwestycji wyniosła 9 747 798 zł. Środki pochodziły z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5 mln zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 1 892 352 zł, budżet Powiatu Stalowowolskiego – 2 765 446 zł, budżet gminy Bojanów – 50 tys. zł, budżet gminy Zaklików – 40 tys. zł.

– Dużo się dzieje w Stalowej Woli i to jest wyraz tego jak bardzo dużo można zrobić jeżeli jest chęć, determinacja i współpraca. Ta inwestycja też jest doskonałym przykładem współpracy. Szpital powiatowy w Stalowej Woli zasługuje na to żeby koncentrować wokół siebie tą dobrą energię, bo zarówno w dziedzinie kardiologii jak i dziedzinie ortopedii jest bardzo ważnym punktem na mapie nie tylko Podkarpacia ale całej Polski. Skala działania szpitala jest taka, że mówimy tu o największym szpitalu powiatowym na Podkarpaciu – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia.

W oddziale ortopedycznym pracuje obecnie 14 lekarzy specjalistów, 4 zatrudnionych na umowę o pracę i 10 na umowie kontraktowej, 1 lekarz rezydent, 15 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, 2 sekretarki medyczne.

Na oddziale kardiologicznym pracuje obecnie 13 lekarzy, 5 jest zatrudnionych w ramach umowy o pracę, 8 w ramach umowy kontraktowej, w oddziale zatrudnionych jest 21 pielęgniarek, 2 sekretarki medyczne, 1 opiekun medyczny, 1 fizjoterapeuta, 1 technik elektrokardiologii.

– W roku ubiegłym minęło 50 lat funkcjonowania w naszej placówce Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a w przyszłym roku Oddział Kardiologiczny będzie obchodził 35-lecie powstania. I te wspaniałe jubileusze są godne uczczenia, dlatego scala je ta uroczystość oddania w służbę chorym obiektu nowoczesnego, funkcjonalnego i wygodnego, zarówno dla pacjentów jak i personelu – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

– Inwestowanie w rozwój szpitala, kadry medycznej jest bardzo istotne – to ten pierwszy element, który świadczy o jakości wykonywanych usług medycznych. Drugi element, który świadczy o jakości służby zdrowia to wyposażenie i warunki, w których pacjenci są leczeni i w których personel codziennie służy. Od kilku lat inwestycje czynione w stalowowolskim szpitalu bardzo mocno zmieniły obraz i jakość warunków leczenia. Około 100 mln zł wydanych w ciągu ostatnich 9 lat na różnego rodzaju inwestycje – mówił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.