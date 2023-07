Jeśli nie możesz przyjść do lekarza, odwołaj wizytę, nie blokuj terminów. W pierwszym półroczu tego roku 457 tysięcy osób nie odwołało w Polce umówionej wizyty u specjalisty. Na Podkarpaciu niemal 16 tysięcy. Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia najwięcej nieodwołanych wizyt w Polsce, czyli ponad 207 tysięcy, dotyczy ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 30 procent nieodwołanych terminów to świadczenia z zakresu kardiologii. Jest zatem sposób, aby na Podkarpaciu skrócić czas oczekiwania dla 32 tysięcy Pacjentów rocznie!

– Jeśli rezygnujemy z wizyty, wypadło nam coś ważnego a szczególnie, gdy wcześniej już wiemy, że nie pojawimy się u lekarza na umówione badanie, odwołajmy je. W ten sposób dajemy realna szansę innym Pacjentom na skorzystanie z pomocy w szybszym terminie – mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w pierwszej połowie tego roku na umówione wizyty w Polsce nie przyszło ponad 457 tys. osób. Na Podkarpaciu niemal 16 tysięcy. NFZ sprawdza przyjęcia dotyczące świadczeń m.in. z zakresu endokrynologii, kardiologii, onkologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Najwięcej, bo 207 tys. przypadków nieodwołanych wizyt dotyczy świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 140 tys. z kardiologii, blisko 59 tys. z endokrynologii, a ponad 49 tys. z onkologii.

– Nieodwołana wizyta to stracony termin dla innego Pacjenta. Dlaczego? Gdyby nieobecność została zgłoszona z wyprzedzeniem, inny Pacjent mógłby wcześniej skorzystać z pomocy lekarskiej. Takie zmiany terminów są powszechne, ale pod warunkiem że poinformujemy palcówkę odpowiednio wcześniej. Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy rezygnujemy i nie dajemy znać o rem rejestracji. Na umówioną wizytę czeka lekarza, który bezproduktywnie siedzi w gabinecie czekając aż przyjdziemy. Nie może przyjąć kolejnego Pacjenta, gdy nie poinformowaliśmy o rezygnacji z wizyty. Nasze postępowanie ma zatem istotny wpływ na zdrowie innych. Dlatego bądźmy odpowiedzialni i jeśli wiemy, że nie pojawimy się na badaniu, odwołajmy je, dzięki temu termin wizyty nie przepadnie i zostanie wykorzystany przez inną osobę z listy oczekujących – dodaje Rafał Śliż.

Narodowy Fundusz Zdrowia bierze udział w kampanii edukacyjnej „Odwołuję, nie blokuję”. Akcja zwraca uwagę na problem niestawiania się Pacjentów na umówionych wizytach lekarskich, bez wcześniejszego odwołania.

Porównując dane NFZ dotyczące nieodwołanych wizyt z czterech obszarów udzielanych świadczeń (endokrynologii, kardiologii, onkologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu) liczba nieodwołanych wizyt z pierwszego półrocza 2022 r. do analogicznego okresu z 2023 roku wskazuje, że liczba nieodwołanych wizyt zmniejszyła się w Polsce o około 3 tys. – Nie jest to tak duża skala jak chcielibyśmy, ale edukacja Pacjentów, a także przygotowanie placówek medycznych do usprawnienia kontaktu z Klientem w celu odwołania wizyty, pozwoli zwiększyć skuteczność zagospodarowania niewykorzystanych terminów – dodaje rzecznik.

Narodowy Fundusz Zdrowia od listopada 2019 r. wysyła do pacjentów SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u specjalisty. Przypomnienie dotyczy 40 wybranych świadczeń. Pacjent oprócz informacji o dacie badania czy wizyty, ma też podany numer telefonu, pod który może zadzwonić aby odwołać wizytę. Miesięcznie NFZ wysyła w całym kraju około 800 tys. wiadomości SMS z przypomnieniem o terminie wizyty.

Jak wyglądają konkretne podkarpackie liczby? Z czterech monitorowanych świadczeń, w pierwszym półroczy 2023 nie odwołało wizyty 16 166 Pacjentów. Przepadło zatem:

 1439 wizyt u onkologa,

 2835 wizyt u endokrynologa.

 4118 wizyt u kardiologa,

 7774 wizyt u ortopedy,

„Odwołuję, nie blokuję” może zadziałać, ale pod warunkiem że sami się o to postaramy.