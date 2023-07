Kolejny udany występ międzynarodowy zanotowała Oliwia Sybicka. Zawodniczka Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli zajęła drugie miejsce w turnieju deblowym w Londynie, a w grze pojedynczej dotarła do półfinału.

Turniej Lexus Junior International Roehampton U 14 kategorii 1 rozgrywany był na tych samych kortach trawiastych, na których odbywają się pojedynki eliminacyjne Wimbledonu! Był to debiut zawodniczki trenera Włodzimierza Pikulskiego na kortach z trawiastą nawierzchnią.

Oliwia Sybicka pojechała do Anglii praktycznie prosto po jakże udanych dla siebie i stalowowolskiego klubu, mistrzostwach Polski Młodziczek do lat 14 w Gdyni, podczas których odebrała dwa złote medale, w singlu i deblu.

W turnieju gry pojedynczej Lexus Junior International Roehampton Oliwia wygrała trzy pierwsze spotkania i dopiero w półfinale znalazła godną siebie rywalkę. W grze podwójnej, razem z Brytyjka Holly Smart dotarły do finału.

Podczas pobytu w Londynie, Oliwia nie tylko mogła wybiec na korty, na których mecze rozgrywały największe sławy światowego tenisa, ale także zwiedzić kort centralny oraz Wimbledon Lawn Tennis Museum.