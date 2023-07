Sukcesem zakończył się start Jakuba i Jerzego Niemca w Valvoline Rajdzie Małopolskim 2023! Syn zajął miejsce pierwsze w klasie klasę markową PPC – Puchar Peugeot & Citroen, a ojciec był drugi klasie Rally N1.

Valvoline Rajd Małopolski wrócił do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po 15 latach. Blisko rok trwały przygotowania organizatorów do tej imprezy, ale warto było poświęcić tyle czasu – wydarzenie odbiło się szerokim echem w środowisku rajdowym całej Polski i jak podkreślali uczestnicy zawodów stało na najwyższym poziomie.

Ilość zawodników, oprawa medialna, zaproszeni goście specjalni, współpraca z policją przy zabezpieczeniu rajdu, piękna rampa startowa i meta rajdu zlokalizowana w centrum Makowa Podhalańskiego – to wszystko stanowiło piękno rajdu stanowiącego czwartą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP), drugą rundę Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP) oraz drugą rundę Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP).

Do RMP zgłoszone zostały dwie załogi ze Stalowej Woli. Z numerem 204 Kuba Niemiec (Automobilklub Stalowa Wola) z pilotem Mateuszem Bodniakiem (Automobilklub Rzeszów) w Citroënie C2 oraz duet reprezentujący Automobilklub Stalowa Wola: Jerzy Niemiec – Tomasz Saganowskim, jadący nowo zbudowanym Fordem Fiestą ST Rally N1. Dla Jerzego Niemca był to pierwszy rajd w nowym aucie w cyklu RMP 2023.

Dla zawodników startujących w cyklu RMP zaplanowano sześć odcinków specjalnych. OS1 Zawoja (14,1 km), OS2 Lurka Maków Podhalański (4,75 km) oraz OS3/5 Mucharz (12,2 km), OS Stryszów 4/6 (10.4 km).

OS1 i OS2 odbywały się w piątkowy wieczór, a OS 3/5 i OS 4/6 w sobotę. Trasy zlokalizowano wokół Makowa Podhalańskiego. Były one mocno zróżnicowane i charakteryzowały się zmienną nawierzchnią. Miejscami było bardzo przyczepnie, a miejscami przyczepności nie było wcale, co sprawiało olbrzymie problemy kierowcom.

Świetnie na trudnym terenie spisali się Jakub Niemiec i Mateusz Bodniak. Nie mieli sobie równych. Zwyciężyli w swojej klasie (PPC – Puchar Peugeota i Citroën’a) z przewagą 7,1 sekundy nad załogą Adrian Michalak/Krzysztof Nowak Nowak w Citroenie Saxo VTS. Trzecie miejsce zajęli załoga na podium to załoga Marcin Biernat/Alicja Biernat w Peugeocie 206.

To już trzeci triumf młodego zawodnika w tegorocznym sezonie rajdowym. Przypomnijmy, że Kuba od tego roku rywalizuję z licencjonowanymi kierowcami rajdowymi. W maju zaliczył debiut w Rajdowych Mistrzostwach Południa w III Rajdzie Nyskim i był najszybszym kierowcą w swojej klasie.

Do rywalizacji, po krótkiej przerwie, powrócił również ojciec Kuby – Jerzy Niemiec z pilotem Tomaszem Saganowskim. W Makowie Podhalańskim nakleili na swoją Fiestę numer 223 i przystąpili do rywalizacji w klasie Rally N1, i na koniec mogli się cieszyć ze swojego udanego debiutu i udanego debiutu zbudowanego na ten rajd auta. Zajęli drugie miejsce w swojej klasie oraz siódme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Następnym rajdem dla stalowowolskich kierowców rajdowych będzie Rajd Rzeszowiak (10-12 sierpnia).