12 lekkoatletów Katolickiego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola reprezentowało województwo podkarpackie w 55. mistrzostwach Polski do lat 18 rozgrywanych na Stadionie Śląskim w ramach 29. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Stal wróciła z Chorzowa z dwoma medalami. Srebrny wywalczył Jakub Bembenek w biegu na 400 m, a brązowy sztafeta kobiet 4×400 m w składzie: Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba, Kornelia Butryn i Gabriela Grzybowska. Trenerem Kuby Bembenka jest Mirosław Barszcz, a trenerami sztafety są: Mirosław Barszcz i Stanisław Anioł.



Łącznie lekkoatleci z naszego województwa zdobyli 5 medali – Stal 2, Resovia 2 i Tempo 5 Przemyśl 1 – ale żadnego złotego, więc można powiedzieć, że były to niezbyt udane mistrzostwa dla podkarpackiej „Królowej Sportu”. W punktacji medalowej województwo, Podkarpackie zajęło dopiero 14 miejsce. Wyprzedziliśmy tylko Świętokrzyskie i Podlaskie. Na pierwszym znaleźli się reprezentanci Wielkopolski – 16 medali (9 złotych – 6 srebrnych – 1 brązowy), drugie miejsce zajął Śląsk – 14 (8-3-3), a trzecie Mazowsze – 14 (7-7-0). W klasyfikacji punktowej województwo Podkarpackie zajęło miejsce 12. Zdobyło 127,5 pkt, z czego 48,5 pkt wywalczyli lekkoatleci Stali Stalowa Wola.

W klasyfikacji medalowej klubów miejsce pierwsze zajął MOS CSiR Dąbrowa Górnicza – 5 (4-1-0), drugie RLTL Optima Radom – 4 (2-2-0), a trzecie Stal Ostrów Wlkp. – 4 (2-1-1). Stal zajęła 40 miejsce, Tempo 5 Przemyśl – 44, a Resovia 60.

Mistrzostwo uciekło mu sprzed nosa

Jakub Bembenek wywalczył „srebro” i ma ogromne powody do zadowolenia i może być z siebie dumy, ale też może odczuwać spory niedosyt. – Ja byłem przekonany, że Kuba pierwszy wbiegł na metę – mówi trener Mirosław Barszcz. – Okazało się jednak, że tuż przed linią wyprzedził go Piotr Duda. Gdyby Jakub zrobił taki typowy ostatni krok finiszowy, wypiął pierś, miałby złoto.

Także w eliminacjach Bembenek dał się wyprzedzić Dudzie. Zawodnik Pogoni Ruda Śląska wygrał czasem 48,55, a podopieczny trenera Barszcza pobiegł w czasie 49,02. Obydwaj poprawili w tym biegu swoje „życiówki”. Drugą serię wygrał główny faworyt Rafał Dziewięcki z AZS AWF Wrocław (49,78), a trzecią Stanisław Strzelecki z Bolesłavii (49,11).

W finale Bembenek wysunął się na prowadzenie po wbiegnięciu na ostatnią prostą i „pociągnął” stawkę praktycznie do samego końca. Duda dogonił go tuż przed metą. Był szybszy o zaledwie trzy setne sekundy. Zwycięzcy zanotowano czas 48,02, Bembenkowi 48,05, a Strzeleckiemu – zdobywcy brązowego medalu – 48,31. Na czwartej pozycji ukończył bieg faworyzowany Dziewięcki. To był bardzo szybki bieg. Pierwszych siedmiu zawodników finału A poprawiło rekordy życiowe!

„Stalówki” szybkie i piękne!

Bardzo miłą niespodziankę sprawiły dziewczęta ze sztafety 4×400 m. Przed startem team trener Barszcza nie był wymieniany w gronie kandydatów do medalu, a niewiele brakowało, a czwórka urodziwych biegaczek Stali stanęłaby na drugim miejscu na podium. Po pierwszym „kółku” prowadziła sztafeta Tomasovii, a Paulina Zawół ze Stali finiszowała na czwartej pozycji. Po 800 metrach na czoło wysunęła się sztafeta z Dąbrowy Górniczej i nie oddała już prowadzenia do końca. W Stali na drugiej zmianie biegła Blanka Machaj. Pałeczkę od niej przejęła wychowanka trenera Stanisława Anioła, Monika Zaręba i po kapitalnym biegu wyprowadziła nasz zespół na drugą pozycję. Ostatnią zawodniczką naszej sztafety była Kornelia Butryn. W połowie okrążenia oddała drugie miejsce Wiktorii Gajosz – zawodniczce Tomasovii, legitymującej się dużo lepszym czasem, ale kolejnej rywalce, Julii Sadkiewicz z Wawelu, nie pozwoliła się już wyprzedzić i po znakomitym finiszu wbiegła na metę na trzeciej pozycji.

– Świetną robotą wykonały dziewczęta, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że w tak dobrym czasie ukończą bieg, a o medalu to nawet nie myślałem – powiedział Mirosław Barszcz.

Mistrzowska sztafeta MOS CSiR Dąbrowa Górnicza uzyskała czas 3:53,11. Druga na mecie Tomasovia – 3:55,72, a nasza Stal – 3:56,08.

Czwarte miejsce i na osłodę „życiówka”

Pozostałym reprezentantom Stali nie udało się wywalczyć pozycji medalowych, ale także spisywali się dzielnie i zdobywali punkty dla klubu i województwa. Najbliżej podium była Aleksandra Bednarz, która zajęła czwarte miejsce w rzucie młotem. W eliminacjach zajęła trzecie miejsce w grupie B (49,13), a w finale w ostatniej próbie oddał rzut na odległość 51,79 (rekord życiowy) i dał jej ten rzut czwarte miejsce. Mistrzostwo wywalczyła Maria Pracharczyk z Astry Leszno (57,98).

W biegu na 1500 m z przeszkodami siódma była Blanka Machaj (5:20,08), a jedenasta Gabriela Grzybowska (5:35,77). „Złoto” wywalczyła Michalina Thamm z MKS MOS katowice (4:55,76).

W konkursie skoku wzwyż wystąpiła dwójka zawodników Stali. Bartłomiej Ziarno zajął ósme miejsce, a trzynaste Patryk Szwedo – obydwaj pokonali poprzeczkę na wysokości 179 cm.

W rzucie dyskiem szóste miejsce zajął Piotr Rydzik (49,45), w pchnięciu kulą był czternasty (14,50).

Na eliminacjach zakończyła udział w mistrzostwach Paulina Zawół w biegu na 200 m (26,50) – 20. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Kornelia Butryn została sklasyfikowana na 16 miejscu w biegu na 400 m (58,94), Marek Grykałowski na 17. miejscu w biegu na 800 m (1:59,65), Monika Zaręba na 22. miejscu w biegu na 800 m (2:24,20). W biegu na 400 m ppł 18. miejsce zajęła Wiktoria Szymańska (1:07,01).

Tylus szósty, Szymańska dziesiąta

Tydzień przed mistrzostwami juniorów, rozgrywanymi w Chorzowie, odbyły się mistrzostwa Polski Młodzieżowców do lat 23. Stal reprezentowała dwójka zawodników. Patryk Tylus, zajął szóste miejsce w rzucie oszczepem (58,86). Mistrzostwo zdobył Eryk Kołodziejczak ze Startu Nakło (76,70), a Dominika Szymańska była dziesiąta w biegu na 800 m (2:12,99 – rekord życiowy). Wygrał ten bieg Klaudia Kazimierska z Vectry Włocławek (2:06,35).

We Włocławku podkarpaccy lekkoatleci wywalczyli 4 medale, z czego 3 skoczkowie wzwyż Resovii. Po raz trzeci w tej kategorii wiekowej tytuł mistrzyni Polski zdobyła Wiktoria Miąso (182). Złotym medalistą został ponownie młociarz Stali Mielec, Dawid Piłat (71,86). Oboje uzyskali minima PZLA na Mistrzostwa Europy w Espoo. Srebrne medale wywalczyli w skoku wzwyż Alicja Wysocka (174) i Marcin Jachym (211).