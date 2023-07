Do 4 sierpnia w Stalowej Galerii przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, można zobaczyć wystawę autorstwa uczestników Dziennego Domu Senior+. Tematyka prac jest różnorodna, a ich wykonanie zachwyci niejedną osobę.

Prace powstawały w okresie dwóch miesięcy, od kwietnia do czerwca, i wykonywane były pod okiem opiekunów.

– Są zarówno dzieła z haftu, quillingu, jest też rysunek kredką, czy prace wykonane drobnymi koralikami. Wszystkie są pięknie oprawione, dzięki jednemu z naszych panów. Na wystawie znajdziemy również kartki okolicznościowe, które nasze seniorki przez dwa miesiące wykonywały. Bardzo się cieszymy, że tych prac jest tak dużo, i że możemy je pokazać szerszej publiczności. Jest to dla nas też wyróżnienie, że w tym miejscu możemy pokazać te małe arcydzieła – mówi Małgorzata Gotfryd, kierownik DDS+ w Stalowej Woli.

Dzienny Dom Senior+ to placówka skierowana do osób 60+ z terenu Stalowej Woli. Skupia głównie seniorów, którzy z uwagi na wiek, liczne problemy, nie są w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. W tej chwili placówka liczy 42 uczestników, którzy biorą udział w szeregu ciekawych zajęć.

– Do Dziennego Domu Senior+ uczęszczam już trzy i pół roku. Te prace, które się tutaj wykonuje, to robi się je z przyjemnością. Nawet nie wiedziałem, że potrafię tyle tego wszystkiego zrobić. Ta grupka, która wykonuje te prace powiększa się, co bardzo nas cieszy, bo na początku były trzy osoby, teraz już jest siedem. Uczymy się nowych rzeczy od opiekunów zajęć, podglądamy też prace w Internecie. Ja przygotowałam kilka kartek, namalowałam kwiaty i uważam, że taka terapia działa na mnie relaksująco. Wszystkich zachęcam do brania udziału w różnych takich terapiach, bo to jest potrzebne seniorom – mówi Ewa Nieckarz.

– Dzięki tej terapii zajęciowej, czuję się w pewnym sensie dowartościowana. Robię głównie kartki, ale i na wystawie można znaleźć kilka moich obrazków. Dziękuję więc personelowi za to, że mnie zmobilizował do pracy – mówi Jadwiga Blajer, która do DDS+ uczęszcza od ponad 3 lat.

Wystawa w Stalowej Galerii dostępna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 18.00-19.30, a w niedziele od 8 do 19. Wcześniej jednak niezbędny jest kontakt telefoniczny pod numerem: 15 844 36 84 lub 694 779 980.