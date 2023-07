Stalowowolski magistrat zakończył proces przyjmowania ofert w przetargu na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowa w Stalowej Woli. Przetarg ogłoszono w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oferty złożyło dwóch wykonawców na kwoty 26,8 mln zł i 33,7 mln zł .

Zadanie obejmie przebudowę całej ulicy osiedlowej Jana Pawła II na Pławie na odcinku 1434 metrów. Remont zaplanowano na odcinku biegnącym od wjazdu ul. Poniatowskiego i KEN przy nowym żłobko-przedszkolu do Centrum 4 i wyjazdu do Jana Pawła II oraz dalej do wyjazdu przy Bazylice do Popiełuszki i ronda przy Lidlu na Poniatowskiego. To olbrzymie zadanie obejmie przebudowę wszystkich sieci podziemnych, nowe miejsca parkingowe, chodniki, nowe nasadzenia oraz energooszczędne oświetlenie ledowe. Miasto na realizację tego zadania otrzymało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ponad 13,5 mln zł.

Stalowa Wola znajduje się także na drugim miejscu listy rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z drugim zadaniem, który jest kontynuacją kapitalnego remontu wewnętrznej ul. Jana Pawła II. Projekt obejmuje remont od ul. Popiełuszki, przez ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza, ponownie ul. Wyszyńskiego, aż do kortów tenisowych. Całość zadania szacowana jest na 23 mln zł, a miasto może liczyć na dofinansowanie kwotą 12 mln zł.