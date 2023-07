Miasto Stalowa Wola wybrało wykonawcę w przetargu na zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Przedstawione przez wykonawców propozycje cenowe opiewały na 267,8 mln zł; 233,9 mln zł; 195,8 mln zł; 258,7 mln zł oraz 285,3 mln zł.

Prace za kwotę 195 844 334,83 zł wykona Lider: PBI Infrastruktura S.A. (PBI Infrastruktura S.A.), Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, pozostali Wykonawcy: PBI WMB Sp. z o.o., Błonie 8, 27-600 Sandomierz, Inżynieria Rzeszów S.A., Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów.

– To zadanie dotyczy budowy nowych dróg na Strategicznym Parku Inwestycyjnym wraz z infrastrukturą zbiornika retencyjnego oraz całym systemem odwodnienia wody deszczowej. W ramach zadania przetargowego do realizacji mamy ponad 9 km dróg, które będą do wykonania albo zaprojektowania i wykonania – mówił na jednej z sesji prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Pierwsza droga to jest ta biegnąca od ulicy Tołwińskiego, od hali Agencji Rozwoju Przemysłu wzdłuż działki inwestycyjnej HSW, biegnąc dalej wzdłuż SK Nexilis i prowadząc do terenu inwestycyjnego przy firmie Thoni Alutec. Budując tam cały, główny korytarz komunikacyjny strefy ekonomicznej, układ trzech rond – informował włodarz miasta.

Kolejna planowana droga, to ciąg 4-jezdniowy. – Kolejna droga to jest droga prowadząca od firmy Thoni Alutec przekrojem 4-jezdniowym w stronę południową do drogi wojewódzkiej projektowanej do realizacji przez marszałka województwa podkarpackiego prowadzącej do drogi szybkiego ruchu S19. I kolejna droga, jest to droga Przyszowska, biegnąca od ronda przy kuźni, przy naszym zakładzie gospodarowania odpadami, do wylotu do ulicy Bojanowskiej. Tutaj z dwoma rodzajami przekrojów, na wysokości kuźni, Alutecu i działki inwestycyjnej 50 hektarowej będzie to przekrój 4 pasów, natomiast w stronę ulicy Bojanowskiej będą to dwa pasy ruchu – mówił prezydent.

Ponadto w ramach tej inwestycji planowana jest budowa zbiornika retencyjnego z całym system odwonienia wody deszczowej ze wszystkich tych dróg. – W tym zamówieniu mamy również zamówienie zaprojektowania dróg dodatkowych – mówił prezydent.