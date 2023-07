Do stalowowolskiego magistratu wpłynęła petycja od mieszkańców osiedla OZET. Autorzy dokumentu wnioskują o wykonanie parkingów oraz poprawę funkcjonalności terenów osiedla.

– W imieniu mieszkańców Osiedla OZET w Stalowej Woli, zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Rady Miejskiej w Stalowej Woli o wykonanie zapowiadanego od 2016 roku remontu infrastruktury osiedlowej. Inwestycja, o którą wnosimy jest podyktowana koniecznością dostosowania infrastruktury osiedla do zmieniających się potrzeb mieszkańców, jak również niesłychanie wysokim stopniem zużycia istniejących uliczek dojazdowych i parkingów itp. W porównaniu z innymi osiedlami w Stalowej Woli, na przestrzeni ostatnich lat na naszym osiedlu Miasto zrobiło niewiele. Poza nowymi altankami śmietnikowymi, remontem zieleńca przed blokiem Energetyków 15 oraz renowacją placu zabaw nie zrobiono nic, co w jakimkolwiek stopniu wpłynęło by nie tyle na podniesienie komfortu mieszkańcom, co wręcz umożliwiło im normalne codzienne funkcjonowanie – czytamy w dokumencie.

Autorzy petycji podkreślają, że brak miejsc postojowych w wystarczającej liczbie zmusza mieszkańców do parkowania aut w sposób niejednokrotnie uniemożliwiający poruszanie się pieszych oraz w miejscach do tego niedostosowanych. Zaznaczają, że wąskie, stare i zniszczone uliczki oraz nierówne chodniki zagrażają bezpieczeństwu nie tylko seniorów, ale także rosnącej na osiedlu liczbie dzieci.

– Pragniemy przypomnieć, że o naszej sytuacji wielokrotnie informowaliśmy Gminę w czasie niezliczonych spotkań i konsultacji na przestrzeni kilku ostatnich lat i zadziwia nas fakt, że do tej pory nie spotkaliśmy się ze zrozumieniem. Sytuacja z roku na rok staje się poważniejsza, bo raz że istniejąca, stara infrastruktura ulega dalszemu zużyciu, to zmienia się jeszcze coraz bardziej profil demograficzny osiedla. Miejsce osób starszych zajmują młode rodziny z dziećmi, za których potrzebami nasze osiedla już nie nadąża – piszą mieszkańcy.

Informują również, że brak możliwości bezpiecznego i bezstresowego zaparkowania samochodu dla rodzin jest problemem bardzo poważnym, nie wspominając już o osobach prowadzących na terenie OZET-u działalność gospodarczą, dla których to czynnik utrudniający prowadzenie biznesu.

– Należy tu wspomnieć o realnym zagrożeniu zamknięciem osiedlowej przychodni, właśnie z powodu braku spełniania określonych wymagań technicznych. Nie chcemy by kolejne, nieliczne już punkty usług dla mieszkańców podzieliły los zlikwidowanej poczty, sklepów, apteki itd. – piszą mieszkańcy.

Autorzy petycji oczekują organizacji wiążących konsultacji i bezzwłocznego przystąpienia do realizacji niezbędnych remontów w oparciu o przemyślane postulaty mieszkańców.