Stal Stalowa Wola w nadchodzącym sezonie rywalizować będzie z drugoligowymi drużynami. Awans dostarczył wiele radości sympatykom miejscowego futbolu, ale wymusza też dokonanie zmian i to nie tylko w składzie drużyny.

Niespełna miesiąc przed pierwszym meczem „Stalówki” prezes Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Wiesław Siembida zorganizował konferencję prasową by przedstawić sytuację w klubie i plany na nadchodzący czas. Mówił o tym, że w środowisku piłkarskim nie bez echa przeszedł awans drużyny pomimo groźnego przeciwnika jakim była Wieczysta Kraków.

– Tu chylę czoła trenerowi, składam podziękowania. To co chcę jeszcze w tym roku domknąć, to jest wynik finansowy. Otrzymaliśmy licencję na rozgrywki II ligi warunkowo. Pierwszym warunkiem jest monitorowanie finansowe przez PZPN, a drugi warunek to zatrudnienie lekarza z odpowiednimi uprawnieniami.

Aspekt finansowy został częściowo rozwiązany w trakcie sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 29 czerwca. Podjęto wówczas decyzję o dokapitalizowaniu spółki kwotą 2 200 000 zł. To jednak dopiero początek walki prezesa PSA o wyjście na prostą.

– To kwota, że nie będę się tłumaczył czemu ta spółka jeszcze funkcjonuje. To czas prostowania zaległości, by w przyszłym roku powiedzieć, że jest zysk.

Wiesław Siembida mówił też o tym , że od powstania spółki czyli od 2010 roku zawsze notowana była strata. Uporządkowanie tej kwestii postawił sobie za cel. Jednym z narzędzi odrabiania strat ma być sprzedaż biletów i karnetów. Propozycja cen została opublikowana w mediach społecznościowych Stali i wzbudziła gorącą dyskusję. Bilet normalny kosztować miał 30 zł. Karnet to już 250 zł. Zniżki obowiązywałyby kobiety, seniorów oraz dzieci i młodzież. Tak argumentował proponowane ceny.

– Stal Stalowa Wola stała się firmą i marką, na którą wszyscy zwracają uwagę. Obok mnie jest Adam Kaczyńki. Udało mi się pozyskać jego życzliwość. Dziś stał się moim doradcą-wolontariuszem. Mnie to potrzebne żeby wyhamować emocje. Zaangażował się finansowo. Trener zrobił swoje. Mamy wynik, mamy sukces, mamy awans. Ja muszę zadbać o wynik finansowy. Szanując każdy komentarz w sprawie proponowanych cen biletów i karnetów, myślą przewodnią jest doprowadzenie do dobrego wyniku finansowego na koniec roku. Może propozycja jest wygórowana, ale nie tak, by ktoś powiedział, że go nie stać. A jeśli tak to może wprowadzimy dopłatę w wysokości 5 proc. w przypadku biletu jednorazowego.

Na jesieni sprzedano około 177 karnetów, na rundę wiosenną ponad 50 więcej. A to za mało żeby można było mówić o stałych wpływach. Pierwszy mecz Stal zagra u siebie z Chojniczanką Chojnice. Później ze Stomilem Olsztyn. Na te dwa mecze ma już być gotowa konkretna oferta. Możliwe, że jak ktoś kupi karnet otrzyma bonus.

– Większość nie wierzyła w awans i pewnie większość nie wierzy, że finansowo można wybrnąć z tego, ale uważam, że spotykam na swojej drodze takich ludzi, że to się uda. Kiedy przychodzi czas wypłaty muszę być wiarygodny. Dotychczas było to różnie – mówił Siembida.

Trener Ireneusz Pietrzykowski krótko podsumował to co wydarzyło się w minionym sezonie: – Awans do II ligi to jest rzecz bardzo duża. Dzięki małym rzeczom, które każdy zrobił jak należy, to dzisiaj z tego się cieszymy. Współpracę z prezesem sobie bardzo cenię. Praca w Stalowej Woli to była czysta przyjemność. Chciałem zaprezentować sztab trenerski, bo rozwijamy się.

Sztab i drużyna

I tak w sztabie drugoligowej drużyny pozostaną trener Maciej Jarosz i trener bramkarzy Dzianis Parechyn. Z nowych twarzy, o przygotowanie motoryczne zadba Paweł Żmuda. To trener, który pracował w juniorskich ekipach KKP Korona Kielce i w ŁKS Łagów. Wiktor Kaczyński wystąpi w roli asystenta-analityka. Ukończył studia trenerskie w Anglii, kurs analityczny organizowany przez FC Barcelona i był na stażu w Liverpoolu. Asystentem trenera został Aleksander Adamus, trener z licencją UEFA A. Kierownikiem pozostanie Tomasz Wietecha. Trener Pietrzykowski podziękował Przemysławowi Stelmachowi za pracę w minionym sezonie. Teraz będzie on trenerem w drużynach młodzieżowych. Pracę sztabu ma wesprzeć system monitorowania obciążenia treningowego i kamera, która jest jednym z najnowocześniejszych produktów do nagrywania treningów i meczów.

Drużynę opuściła spora grupa piłkarzy. To: Michał Furman, Łukasz Konefał, Sławomir Duda, Paweł Kucharczyk, Mateusz Hudzik, Bartłomiej Olszewski, Szymon Grabarz, Jakub Lebioda, Filip Szifer, Wiktor Stępniowski i Arkadii Filipczuk. Zostaną: Mikołaj Smyłek, Piotr Rogala, Jakub Banach, Bartosz Pikuła, Jakub Kowalski, Arkadiusz Ziarko, Łukasz Soszyński, Tomasz Kołbon, Kosei Iwao, Adam Imiela, Mariusz Szuszkiewicz, Kacper Wydra, Bartosz Pioterczak, Igor Fedejko, Mateusz Książek, Maciej Wojtak i Bartosz Grasza. Trener nie wyklucza, że ta lista może się jeszcze zmniejszyć o kilka nazwisk. Treningi już trwają. Testowani są nowi zawodnicy.

Do składu drużyny dołączyło kilku zawodników. Dominik Kościelniak – ma 28 lat i gra na pozycji pomocnika, ostatnio występował w GKSie Katowice. 27-letni obrońca Łukasz Furtak do Stalowej Woli trafił z Rakowa II Częstochowa. Dominik Maluga to 28-letni pomocnik. Piłkarską karierę rozpoczął w rodzinnej Łodzi, kolejnym jego klubem była Puszcza Niepołomice, od 2017 roku reprezentował drużynę Avii Świdnik. Michał Mydlarz, który ma 23 lata i gra na pozycji pomocnika, do drużyny trafił z Avii Świdnik. Pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Piłkarską karierę rozpoczął w miejscowym Granacie skąd trafił do juniorskich drużyn Legii Warszawa. Michał grał również w Victorii Sulejówek, GKS-ie 1962 Jastrzębie oraz ŁKS-ie Łagów. Kacper Chełmecki to dziewiętnastolatek grający na pozycji napastnika. Na początku 2022 roku trafił do ŁKS-u Łagów. Po wycofaniu się tego klubu z rozgrywek został wypożyczony do KS Wiązownica. Do Stali powrócił Bartosz Wiktoruk, który rozegrał w zielono-czarnych barwach 30 spotkań strzelając 6 bramek. Łukasz Seweryn ma 21 lat i gra na pozycji obrońcy. Pochodzi z Jaworzna i właśnie tam, w miejscowym Górniku rozpoczął swoją piłkarską karierę. Kolejnym klubem naszego nowego zawodnika był Stadion Śląski Chorzów, z którego w lipcu 2019 roku trafił do Stali Mielec. W mieleckiej drużynie wystąpił w 6 spotkaniach na poziomie I ligi oraz w jednym meczu Ekstraklasy. Kolejnym klubem był ŁKS Łagów, w którym rozegrał 27 spotkań strzelając 3 bramki. Do Stalowej Woli Łukasz Seweryn trafił z Resovii Rzeszów, której barwy reprezentował w 10 spotkaniach Fortuna I ligi.

Za około tydzień ma zostać przedstawiony sztab szkoleniowy dla młodzieży oraz sytuacja drugiej drużyny. Po domknięciu okienek transferowych odbędzie się też prezentacja pierwszej drużyny: – Myślę, że tu na stadionie. A jak do pierwszej ligi wejdziemy to jeszcze lepszego stadionu będzie nam potrzeba. Myślę, że trenera ze sztabem już nie zatrzymamy – skwitował prezes PSA.

Konferencja za konferencją…

Niecały tydzień po czerwcowej konferencji prasowej została zwołana kolejna. Tym razem po to, by podać ceny biletów i ogłosić skład sztabu medycznego klubu. Stanowić go będą lekarz Marek Wasiuta, który od strony wymogów licencyjnych będzie realizował opiekę medyczną.

– Zdecydowałem się podjąć współpracę z klubem w Stalowej Woli. Mam nadzieję, że moja rola będzie się ograniczała do towarzyszenia w czasie meczu czego życzę wszystkim piłkarzom.

W roli fizjoterapeuty powraca Tomasz Fijarczyk. – Część z kibiców pamięta mój pobyt w Stali, który trwał 10 lat. Zdecydowałem się skorzystać z zaproszenia do sztabu. Chciałbym pomóc w realizacji celów jakie drużyna sobie postawi. Obiecuję, że dam z siebie wszystko.

Masażystą pozostanie Tomasz Brud. – Poprzeczka poszła wyżej. Życzyłbym sobie i wszystkim tutaj, żeby ten sezon odbył się bez kontuzji, bo nie ma dla zawodników nic gorszego niż uraz, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to żeby poprowadzić odpowiednio ich ścieżkę kariery.

Kolejną ważną kwestią poruszoną w trakcie konferencji były ceny biletów i karnetów na rundę jesienną. Te zmieniły się w stosunku do wcześniej planowanych. Taka polityka może spowodować, że tańsze wejściówki kupi więcej osób i w konsekwencji pozyskana kwota będzie większa niż w przypadku gdyby ceny były wyższe, a których część kibiców nie będzie w stanie zapłacić. Sprzedaż rusza 10 lipca. Wszystkie karty kibica, które straciły aktualizację od godziny 8 do 15 będzie można wymienić. Będą też ustalone godziny popołudniowe, w których kasy będą czynne. Bilety kupowane w dzień meczu będą droższe o 5 zł. Osoby, które kupią karnety do 31 lipca wezmą udział w losowaniu nagród. – Jak chcecie pomóc klubowi kupujcie karnety – dodał na zakończenie konferencji Wiesław Siembida.

Najbliższe mecze

5 lipca odbył się pierwszy sparing Stali Stalowa Wola. Przeciwnikiem była Stal Rzeszów, która pokonała naszą drużynę 0:7.

Na 8 lipca zaplanowano dwa sparingi w Stalowej Woli: z Bronią Radom i Starem Starachowice. Tydzień przed ligą, 15 lipca, w Stalowej Woli będzie gościć Resovia Rzeszów, a już 22 lub 23 lipca odbędzie się pierwszy mecz ligowy. Stal zagra na wyjeździe z GKSem Jastrzębie. W drugiej kolejce wyjedzie zmierzyć się z Pogonią Siedlce. Zielono-czarnych kibice przy Hutniczej zobaczyć mieli w 3. kolejce, w pojedynku z Wisłą Puławy. Ze względu na problemy techniczne gospodarzem tego spotkania będzie rywal „zielono-czarnych”. Inauguracja drugoligowych zmagań w Stalowej Woli nastąpi 19/20 sierpnia. Stal w ramach 5. kolejki gościć będzie zespół Chojniczanki Chojnice.

(eż)