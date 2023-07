– Najbliższe wybory będą o tym, czy Polacy będą dalej bezpieczni w swojej ojczyźnie, czy też będą narażeni na takie okropne sytuacje, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj we Francji – tak 3 lipca mówił w Stalowej Woli poseł Suwerennej Polski z Podkarpacia Marcin Warchoł.

Poseł wystąpił obok senator Janiny Sagatowskiej i posła Rafała Webera (oboje z PiS) na wspólnej konferencji prasowej w siedzibie okręgowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w wieżowcu Mostostalu. W swoich wystąpieniach cała trójka skupiła się na problemie nielegalnych migrantów, których nowa fala dociera do Europy, i zagrożeniach, jakie niesie ta sytuacja dla bezpieczeństwa Polski.

Mówiono o „szantażu” Unii Europejskiej wobec Polski w sprawie przyjmowania tych imigrantów (tzw. przymusie relokacji) i zapewniała, że Polska nie ugnie się przed tym dyktatem. Przypomniano, że to ekipa PO-PSL zgodziła się w 2015 r. na relokację imigrantów, co zagrażało bezpieczeństwu Polski, ale na szczęście została ona zablokowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

– Oni chcieli zalać Polskę setkami, tysiącami nielegalnych imigrantów ekonomicznych. Oni chcieli wprowadzić niebezpieczeństwo dla Polski i Polaków. Jako Zjednoczona Prawica powiedzieliśmy temu NIE, uruchomiliśmy ogromne programy społeczne, przywróciliśmy godność dzieciom, i rodzinom. NIE dla szantażu, TAK dla referendum. Chcemy, żeby Polacy wypowiedzieli się w sprawie imigrantów – podkreślił poseł Warchoł. Przypomnijmy, iż referendum ma się odbyć razem w najbliższymi wyborami parlamentarnymi.

Senator Sagatowska zwróciła też uwagę na potrzebę jedności i wspólnych działań obozu Zjednoczonej Prawicy, co pokazała ostatnia konwencja w Bogatyni, gdzie wystąpili szefowie wszystkich tworzących ją ugrupowań.

– Jesteśmy razem, bo tylko razem tworzymy siłę, skupiając różne odcienie prawej strony sceny politycznej. Chcemy w oparciu o łączące nas wartości budować naszą kampanię wyborczą – powiedziała.

Jej zdaniem, tylko obecna ekipa rządząca zapewni Polakom szerokie poczucie bezpieczeństwa: bezpieczeństwo granic, ekonomiczne, rodzin, zdrowia. Przypomniała, że sondaże pokazują, że 90 proc. Polaków czuje się w swoim kraju bezpiecznie. – I my dalej chcemy to gwarantować. To znaczy, że rząd PiS ugruntował w Polakach to poczucie bezpieczeństwa. To jest naszym priorytetem: bezpieczeństwo w każdej dziedzinie życia, a teraz szczególnie chodzi o bezpieczeństwo naszych granic – podkreśliła Janina Sagatowska.

Poseł Rafał Weber akcentował z kolei konsekwencję i wiarygodność rządów Zjednoczonej Prawicy, także w sprawie nielegalnych migrantów. Mówił w tym kontekście o podejmowaniu przez rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiedzialnych i dobrych decyzji w interesie Polski. Przypomniał też, że nawet Unia Europejska przyznała Polsce rację w 2018 r. w sprawie przymusowej relokacji imigrantów mającej nastąpić w roku 2015.

Poseł mówił też o zabezpieczeniu granicy polsko-białoruskiej przez budowę tymczasowej, a potem trwałej zapory, co tak krytykowała opozycja. Jego zdaniem, teraz opozycja dla doraźnych, wyborczych korzyści, usiłuje się w sprawie imigrantów stroić się w piórka obrońców granic i „maluje się w barwy PiS”.

– Polacy nie dadzą się na to nabrać. Mam nadzieję, że będzie nam dane dalej prowadzić sprawy naszego kraju. Wzmacniać jego suwerenność i bezpieczeństwo, poprawiać jakość życia Polaków i dbać o rozwój Rzeczypospolitej – powiedział poseł Weber.