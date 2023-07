Powiat stalowowolski wyłonił wykonawców wszystkich trzech części przetargu dotyczącego inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej w szkołach ponadpodstawowych. Inwestycja swoim zakresem obejmuje modernizację sali gimnastycznej i budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1 oraz modernizację sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym.

Największe ze wszystkich trzech zadań to modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli. Zadanie swoim zakresem obejmuje: wymianę parkietu na nawierzchnię sportową, demontaż istniejących urządzeń sportowych oraz montaż nowych urządzeń sportowych, spełniających obowiązujące przepisy. W planach jest także wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, wykonanie wentylacji mechanicznej, montaż nagłośnienia wraz z obudową głośników, wymiana instalacji elektrycznej, bez wymiany opraw oświetleniowych.

Prace modernizacyjne obejmą także siłownię. Tam zaplanowano wymianę posadzki na matę gumową, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, montaż nowych drabinek gimnastycznych, montaż nowego sprzętu sportowego tj.: atlas 8-stanowiskowy, ławka pod sztangę z modlitewnikiem, suwnica pozioma ze stosem, rower treningowy powietrzny, wioślarz ergometr powietrzny, bieżnia elektryczna, orbitrek magnetyczny, zestaw sztangi z obciążeniem do 120kg, cztery zestawy hantli z obciążeniem, gryf łamany, stół do tenisa – 2szt., materace średniotwarde 200x12cm – 10szt.

Zakres prac na zapleczu wraz z holem i korytarzem obejmuje: wymianę stolarki, remont pomieszczeń – wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej, bez opraw oświetleniowych, montaż nowych szafek ubraniowych, wieszaków, ławeczek do szatni.

Remont pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli pochłonie nieco ponad 2,2 mln zł.

Drugie zadanie dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli. Siłownia terenowa obejmuje montaż 12 urządzeń na 6 słupach oraz montaż obiektów małej architektury: ławki, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, kosz na śmieci. Zestawy urządzeń, które zostaną zainstalowane w ramach inwestycjito: rower + jeździec, surfer + twister, wioślarz + narty, pajacyk + motyl, drabinka + podciąg nóg, biegacz + orbitrek.

Budowa siłowni terenowej przy ZS nr 1 w Stalowej Woli pochłonie blisko 46 tys. zł.

Trzecie zadanie dotyczy modernizacji sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: wykonanie nowego pokrycia termozgrzewalną membraną dachową wraz z nową obróbką attyk, kominów, malowanie elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę kratek wentylacyjnych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie nowej mozaiki na cokole, wykonanie instalacji odgromowej. Ta inwestycja pochłonie 971,4 tys. zł