Miasto Stalowa Wola planuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla PSP nr 7, rozbudowę PSP nr 11 oraz budowę nowego budynku przedszkola nr 9 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przetarg na te zadania został już rozstrzygnięty. Inwestycje pochłoną w sumie prawie 51 mln zł.

Nowe skrzydło dla klas 1 – 3 i oddziału przedszkolnego wraz z infrastrukturą techniczną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli projektowane jest jako budynek czterokondygnacyjny, który będzie budowany wraz z przebudową instalacji elektrycznej ziemnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudową instalacji wodociągowej z budową przyłącza wodociągowego oraz przebudową chodników, dróg wewnętrznych i parkingów. Projektowana rozbudowa realizowana będzie w północnej części terenu inwestycji. Nowe skrzydło będzie posiadało trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną. Na poziomie parteru dobudowany obiekt będzie składał się z dwóch odrębnych części przylegających do istniejących skrzydeł szkoły, które połączone będą otwartym planem parteru, tworzącym przedłużenie istniejącego dziedzińca wewnętrznego. Na poziomie pierwszego i drugiego piętra obie części wraz z wysunięciem budynku będą stanowiły jedną funkcjonalną całość połączoną komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szkoły. W części wewnętrznej patio znajdzie się taras/balkon na konstrukcji metalowej, wypełnionej szkłem hartowanym, bezpiecznym, mlecznym, z elementami szkła barwionego.

Drugim elementem przetargu jest budowa sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 7 wraz z przebudową zapleczy szatniowo-sanitarnych istniejącej sali gimnastycznej z instalacjami wewnętrznymi, z instalacjami na zewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu. Na terenie inwestycji projektowane są następujące elementy: budynek hali sportowej, droga wewnętrzna wraz z placem manewrowym dla straży pożarnej, komunikacja piesza, plac zabaw (zmiana lokalizacji placu zabaw istniejącego kolidującego z halą), bieżnia sportowa. Projektowany budynek ma bryłę w postaci prostokątnych modułów o zróżnicowanej wysokości, przykrytych dachami płaskimi. Elewacje budynku zostaną wykończone tynkiem w kolorach jasno/ciemnoszarych, oraz pomarańczowych. Zastosowano przeszklenia – stolarka w kolorze białym oraz ciemnoszarym. Powierzchnia użytkowa budynku to 1117,76 m kw.

Trzecia część przetargu dotyczy budowy nowego budynku przedszkola przy ul. Okulickiego. W ramach zadania planowana jest rozbiórka istniejącego budynku przedszkola nr 12 wraz z wszelką infrastrukturą dotyczącą istniejącego obiektu oraz budowa nowego przedszkola nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Nowy budynek ma być zbliżony w rzucie do litery U i składać się z trzech części: środkowej – wejściowej. Jest to część z dachem płaskim o minimalnym nachyleniu, z wyciągniętym do góry świetlikiem pionowym. Dwie pozostałe części mają dachy dwuspadowe, znajdują się po obydwu częściach łącznika. Powierzchnia użytkowa budynku to 1486,74 m kw.

Obiekt wyposażony będzie w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz kompletne wyposażenie oddziałów przedszkolnych, kuchni, zaplecza kuchennego, pomieszczeń dydaktycznych oraz wyposażenie części administracyjnej budynku.

Zadanie swoim zakresem obejmuje także przebudowę terenów utwardzonych, budowę dojazdów, dojść do budynku, miejsc parkingowych, placu zabaw, wiaty śmietnikowej oraz wykonanie instalacji i przyłączy.

Wszystkie z wyżej wymienionych inwestycji wykona firma TEXOM Sp. z o.o. z Krakowa. Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 7 kosztować będzie 12 238 945,26 zł. Zrealizowana ma być w czasie 24 miesięcy. Druga część przetargu, to rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli, która będzie kosztować 21 706 659,93 zł. Zadanie ma zostać wykonane także w dwa lata. Trzecia część dotyczy budowy budynku nowego Przedszkola nr 9 wraz z infrastrukturą towarzyszącą za 16 835 473,71 zł. Przedszkole ma zostać wybudowane w 16 miesięcy. Na wszystkie zadania wykonawca daje 5 lat gwarancji i rękojmi.

– Całość zadania wynosi prawie 51 mln złotych. Inwestycje te nie byłyby możliwe bez wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego miasto otrzymało 33 800 000 zł bezzwrotnej pomocy oraz planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 3 759 573 zł, co łącznie daje prawie 37 mln złotych – czytamy na stronie magistratu.