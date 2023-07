„Poznaj Świat Bulwiaków” 8 i 9 lipca! Wyrwij się z miasta w lipcowy weekend na spotkanie pełne gier i baśniowych melodii z udziałem Bulwiaków. Zabawy na Marchewkowym Polu przekonają do jedzenia warzyw każdego!

Wejdź do świata baśni

Bulwiaki to wyjątkowe stworzenia, niezwykle przyjazne i pracowite. Jeśli chcesz poznać tajemnice ich fascynującego świata, nie możesz przegapić tego wydarzenia! Przyjedź i poznaj opowieści o nich.

Najbliższy weekend w Magicznych Ogrodach to spotkanie z przyjaciółmi i znacznie więcej! Czeka tu na Ciebie mnóstwo atrakcji, które zapewnią Ci piękne rodzinne wspomnienia. Weź udział w różnorodnych grach i zabawach związanych z Bulwiakami. To pozytywne wyzwanie dla Twojej zręczności i pomysłowości. I doskonała okazja, aby poczuć się jak dziecko i rozwinąć w sobie sportowy duch!

Koncerty doskonałe dla rodzin

Muzyka to istotna część tego wydarzenia. Bulwiak Tadek, utalentowany muzyk, zaprezentuje melodie, które przeniosą Cię w świat baśni. Pomogą Twoim dzieciom rozwijać wyobraźnię i się zrelaksować. To będzie chwila wytchnienia od codzienności.

Biegiem po zdrowie!

Najbardziej wyczekiwanym momentem weekendu będzie Turniej Pomarańczowej Marchewy. Ta konkurencja przetestuje Twoją zwinność i rozbudzi w Tobie ducha zdrowej rywalizacji. Poznaj smak rodzinnego zwycięstwa! A jeśli Ci w smak nie tylko na przygody, ale i smakołyki, znajdziesz je w punktach gastronomicznych na terenie Parku. Przygotuj się na aktywną zabawę i odwiedź Magiczne Ogrody 8 i 9 lipca. Bilety znajdziesz na stronie https://bilety.magiczneogrody.com/. Od 5 do 9 lipca do północy obowiązuje na nie promocja -20% online! Kup teraz, oszczędzaj i przyjedź w dowolnym dniu sezonu 2023. Park w wakacje jest czynny codziennie. Wejdź do świata baśni!

www.magiczneogrody.com ,

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody ,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody