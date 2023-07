Do redakcji „Sztafety” wpłynęło kilka sygnałów od naszych Czytelników ws. ulicy Poniatowskiego w rejonie prowadzonej budowy nowego marketu. Czytelnicy skarżą się na gruz i kamienie wywożone przez ciężki sprzęt na ulicę, co stwarza różne niebezpieczeństwa. Ponadto, według zgłaszających, jest spora dziura w jezdni, a brak przy niej jakiegokolwiek oznakowania.

O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Powiatowego Zarządu Dróg, który jest zarządcą drogi.

W odpowiedzi, która wpłynęła do redakcji czytamy: „Na ul. Poniatowskiego prowadzona jest obecnie budowa obiektu handlowego, którego inwestorem jest ADLI Sp. z o.o. ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów. Stan nawierzchni jezdni w chwili obecnej jest niezadowalający i wprost wynika z prowadzonych na budowie robót budowalnych i transportu dowożonych materiałów budowlanych przez Wykonawcę robót. Zarząd Dróg Powiatowych wielokrotnie zwracał uwagę Wykonawcy (kierownikowi robót) o konieczności systematycznego oczyszczania drogi i prowadzenia bieżących napraw w miejscach uszkodzeń spowodowanych prze pojazdy budowy i sprzęt. Ponadto już dwukrotnie pisemnie w dniu 14.06.2023 i w dniu 30.06.2023 r występował do Inwestora o zaprzestanie niszczenia drogi i zapewnienie bieżącego oczyszczania celem zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu dla użytkowników ruchu, informując jednocześnie że niespełnienie powyższego będzie podstawą do zgłoszenia popełnienie czynu z art. 288 kk. Sprawa była też zgłaszana na Policję z uwagi na tamowanie ruchu przez parkujące na jezdni pojazdy ciężarowe dowożące materiały na budowę. W dniu dzisiejszym (3 lipca – przyp. red.), tut. Zarząd uzyskał informację, iż Wykonawca zleci w najbliższym czasie cząstkowy remont nawierzchni celem likwidacji powstałego uszkodzenia w jezdni. Jednocześnie tut. Zarząd informuje, że przedmiotowy odcinek drogi docelowo będzie przebudowany przez Inwestora przedsięwzięcia, na podstawie stosownej umowy z powiatem stalowowolskim. Koszt przebudowy pokrywa Inwestor przedsięwzięcia”. Odpowiedź podpisał Piotr Śliwiński, dyrektor ZDP Stalowa Wola.

(it)