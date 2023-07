Dobiegają końca prace związane z rozbudową stacji uzdatniania wody w Chwałowicach i Radomyślu. Inwestycja powinna zostać odebrana do połowy lipca. Koszt zadania to 8 mln zł.

Zakres prac w obu SUW był bardzo szeroki i obejmował budowę nowych obiektów: zbiorników reakcji i zbiorników wody uzdatnionej, a także rozbudowę układu technologicznego uzdatniania wody poprzez montaż filtrów, wymianę rurociągów i armatury przy istniejących filtrach, wykonanie układu sterowania SUW, wykonanie monitoringu pracy urządzeń stacji, wykonanie częściowego ogrodzenia terenu stacji. Dodatkowo na stacji w Chwałowicach wykonana została rozbudowa budynku o halę filtrów i roboty budowlane obejmujące docieplenie, tynkowanie i malowanie budynku.

– Rozbudowa obydwu stacji to inwestycja priorytetowa dla gminy. Potrzeba jej realizacji wynikała ze systematycznego wzrostu ilości przyłączy do sieci wodociągowej dla nowych budynków powstających na terenie gminy. Ma to na celu zapobieżenie w przyszłości deficytowi uzdatnianej wody i zapewnienie jej dla mieszkańców w jak najlepszej jakości. Szeroki zakres rozbudowy tej strategicznej dla gminy inwestycji wraz z wcześniej wykonanymi, nowymi studniami głębinowymi ma umożliwić prawidłowe funkcjonowanie stacji przez okres kilkunastu lat” – skomentował Wójt Jan Pyrkosz.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 6 mln. zł.