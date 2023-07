Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli radni niejednogłośnie udzielili prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny w swoim wystąpieniu zaznaczył, że rok 2022 to był trudny rok, którego okoliczności sprawiły, że zarówno miasto Stalowa Wola, samorząd jak i mieszkańcy stanęli przed nowymi wyzwaniami. Związane jest to z wojną w Ukrainie, nowymi zagrożeniami, wzrostem cen, problemami gospodarczymi i społecznymi. Dodał również, że miniony rok otworzył dla Stalowej Woli bardzo duże szanse związane z realizacją Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park.

– Rok 2022 i rok bieżący, pokazują, że budujemy miasto Stalowa Wola na twardych nogach budżetowych i gospodarczych, z wielką umiejętnością pozyskania środków zewnętrznych. To wszystko jest poparte dobrym planem – mówił włodarz miasta. Podkreślał, że był to dobry rok pod względem inwestycji: drogowych, poprzez rozbudowę spójnego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego (m.in. zachodnia obwodnica, ulica Graniczna, ul. Okulickiego), oświatowych, wzmacniania siły miasta jako ośrodka kultury (m.in. remont MDK, otwarcie Muzeum COP-u) czy też zmiany w spojrzeniu na zieleń, co wynikało z wsłuchania się w głosy mieszkańców (m.in. Park Zimnej Wody, rynek w Rozwadowie). Prezydent wspomniał także o rozpoczęciu długo oczekiwanej inwestycji związanej z budową hospicjum.

Zastrzeżenia opozycji

– Jeśli chodzi o to czy Stalowa Wola się zmienia. Zmienia się bardzo i to dobrze. Trudno, żeby to nasze miasto się nie rozwijało skoro mamy takie duże zaplecze w postaci strefy gospodarczej, mamy duże dochody z PIT-U, CIT-u, podatku od nieruchomości – mówił radny Damian Marczak. Podkreślał natomiast, że problemem Stalowej Woli jest malejąca liczba mieszkańców. Ludzie wyprowadzają się do sąsiednich gmin, miasto opuszczają młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają na studia i nie decydują się po ich ukończeniu na powrót w rodzinne strony. Radny Marczak wspominał także o słabnącej pozycji uczelni wyższych w naszym mieście, które w pewnym stopniu zatrzymywały mieszkańców. – Co może spowodować zmianę tego trendu? To są dwie najważniejsze rzeczy, budownictwo wielorodzinne i dobrze płatne miejsca pracy – mówił radny Marczak. Zaznaczył, że procedura planowanej budowy bloków na osiedlach Leśna i Ogrodowe znacznie się przedłuża, bowiem według wstępnych zapowiedzi pierwsze klucze do tych mieszkań powinny już być przekazywane.

Prezydent wyjaśnił, że opóźnienia w temacie budownictwa wielorodzinnego związane są m. in. z zawiłymi procedurami dotyczącymi planu miejscowego, a działania prowadzone w kontekście osiedla Leśna zmierzają do tego, aby na jesieni tego roku rozpoczął się proces budowy.

Radna Renata Butryn w swojej wypowiedzi nawiązała do systemu opieki społecznej, który jej zdaniem w naszym mieście ma spore luki, a wiele problemów nie zostało rozwiązanych. Radna wspominała o braku w mieście mieszkań chronionych oraz braku nowobudowanych mieszkań komunalnych. – Uważam, że w zakresie gospodarki mieszkaniowej komunalnej i mieszkań socjalnych, jesteśmy w dramatycznej sytuacji – stwierdziła radna. Renata Butryn mówiła także o kwestii opieki nad osobami starszymi.

– Kolejna rzecz dotyczy opieki nad osobami starszymi, nie tymi które są jeszcze sprawne, mogą uczestniczyć w różnych zajęciach, ci są zagospodarowani bardzo dobrze i mają bardzo dobrą ofertę, natomiast ja mówię o tych osobach, które są w gorszej kondycji, do których należy wyciągnąć rękę. Jesteśmy zobowiązani jako wspólnota samorządowa do wyjścia naprzeciw ich potrzebom. Upominam się o zwiększenie liczby miejsc dla osób które chcą uczestniczyć w zajęciach w dziennym domu pobytu dla seniorów. Bardzo dużym wyzwaniem jest opieka nad tymi osobami, które są pozbawione wsparcia ze strony rodziny, a mają jakiekolwiek objawy demencji – mówiła radna Butryn.

Prezydent Nadbereżny zaznaczył, że miasto planuje budowę bloków komunalnych, bowiem zmieniły się zasady związane z ubieganiem się o środki zewnętrzne na ten cel. Obecnie miasto ma szansę na dofinansowanie w wysokości 80-90 proc. Wspominał także, że trzeba rozróżniać osoby rzeczywiście potrzebujące wsparcia, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji życiowej od tych, które łamiąc zasady współżycia społecznego, dewastując, niszcząc nie zasługują na mieszkania od miasta.

Poparcie dla odważnego, ambitnego projektu miasta

– Głosowanie za wotum dla prezydenta miasta Stalowej Woli, według mnie jest wykazaniem poparcia dla odważnego, ambitnego, inspirowanego ideą COP-u projektu miasta, które posiada unikalna strefę inwestycyjną dedykowaną dla inwestorów, którzy mają nowoczesne technologie cywilne czy wojskowe. To projekt miasta, który wsłuchując się w głosy mieszkańców realizuje ich potrzeby tworząc infrastrukturę kulturalną, sportową, rekreacyjną czy edukacyjną, wykorzystując przy tym wysokie standardy, jeżeli chodzi o ekologiczność tych projektów – mówiła radna Paulina Miśko.

– Rok 2022 mimo wojny w Ukrainie, szalejącej inflacji na całym świecie był dobrym rokiem dla Stalowej Woli, nasze miasto dynamicznie się rozwija. Cieszą szczególnie inwestycje w infrastrukturę drogowa, inwestycje w oświatę – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący RM. Dodał, że prezydent jest osobą budzącą zaufanie i na to zaufanie zasługuje bo dotrzymuje słowa realizując obietnice, które złożył w kampanii wyborczej.

– Bardzo serdecznie dziękuję państwu radnym, którzy głosowali za udzieleniem wotum zaufania dla mojej osoby. Jest to wotum zaufania dla wielkiej, wspaniałej grupy pracowników miasta Stalowej Woli. W urzędzie, w spółkach, w jednostkach miasta każdego dnia pracują na rzecz mieszkańców. Nie bezbłędnie, nie bez pomyłek, ale z takim przekonaniem, że mamy miasto Stalowa Wola i mieszkańców w sercu. Głosy krytyczne, które się pojawiają są oczywiście potrzebne aby się czasem zastanowić, czasami zatrzymać, ale też żeby niektórym udowodnić, że wbrew temu co opowiadają, wbrew temu co mówią, Stalowa Wola jest miastem wyjątkowym, na wyjątkowej ścieżce rozwoju – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Ubiegłoroczny budżet Stalowej Woli po zmianach po stronie dochodów wyniósł 558,2 miliona złotych, zrealizowany został na poziomie 83,5 proc. Po stronie wydatków, po zmianach wyniósł 553,1 mln zł, zrealizowany został na poziomie 85,4 proc. W 2022 dokonano spłaty długu w wysokości ponad 24 mln zł. Tym samym poziom zadłużenia na koniec roku wyniósł 200 mln zł.