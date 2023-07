Już wkrótce cała gmina Ulanów będzie w stu procentach skanalizowana. Do końca października uzupełnione zostaną fragmenty o łącznej długości około 4 kilometrów w dwóch miejscowościach: Dąbrówka – Górka i Kurzyna Mała – Wymysłów. Dodatkowo gmina wybuduje 31 przydomowych kanalizacji i dobuduje łącznie około 900 metrów wodociągu w miejscowościach Dąbrowica i Borki.

Podpisanie umowy na realizację powyższych inwestycji odbyło się 3 lipca w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów. Za realizację zadań odpowiedzialny jest Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorza Falgera. Koszt projektu wyniesie ponad 2,5 mln złotych. Dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prawie w całości pokryje wartość inwestycji.

– Kolejna inwestycja na terenie miasta i gminy Ulanów wchodzi w fazę realizacji. Spotykamy się co rusz, czy to w Urzędzie Gminy, czy już w terenie, żeby pokazać inwestycje, które są wykonywane albo kończone. Mamy do czynienia tutaj w Ulanowie z prawdziwą ofensywą inwestycyjną, co naprawdę cieszy. Te wszystkie inwestycje polegają na poprawie jakości życia mieszkańców tego terenu, gminy, wszystkich gości, którzy tutaj przebywają. Warto podkreślić skalę i zakres wszystkich inwestycji, które miały miejsce w ostatnich latach. Myślę, że jak pan burmistrz dokona takiego podsumowania to wartość tych inwestycji wyniesie kilka milionów złotych. Warta jest więc podkreślenia dynamika inwestycji, która ma miejsce na terenie gminy Ulanów jak i w innych ginach powiatu niżańskiego – mówił obecny podczas podpisania umowy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Takiego podsumowania dokonał już burmistrz gminy i miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

– Tych inwestycji w ubiegłym roku była ogromna ilość. Środki jakie wydatkowaliśmy na te inwestycje to kwota 28 mln, co dało w przeliczeniu na jednego mieszkańca kwotę 3 tys. 359 zł. Myślę, że to rekord w województwie, w skali kraju też na pewno będziemy się liczyć. Ten rok zapowiada się również dobrze. Oprócz tej dzisiejszej inwestycji, są realizowane inne. Rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu kopanie zbiorników retencyjnych, trwają prace przy remoncie stacji uzdatniania wody. Także tych inwestycji, w tym roku będziemy realizować dużo – mówił Stanisław Garbacz.