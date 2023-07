1 lipca miejscowość Dąbrowa w gminie Zaklików obchodziła swoje 100 – lecie. Mieszkańcy, sołtys oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie zorganizowali z tej okazji jubileuszowy piknik.

Dąbrowa- jedna z 17 miejscowości gminy Zaklików, należącej administracyjnie do województwa podkarpackiego, położona na wapiennym wzniesieniu (ok. 200 m n.p.m.) porosłym kiedyś dębowym lasem. Obecnie liczy ponad 150 mieszkańców i ma dopiero lub aż 100 lat.

Uroczystości z okazji obchodów 100 – lecia rozpoczęto mszą świętą pod kapliczką MB Królowej Polski w Dąbrowie, po czym Orkiestra Dęta ze Zdziechowic grając swoje szlagiery razem z przybyłymi gośćmi przeszła na plac, na którym odbywała się dalsza część imprezy. Przybyli goście, a wśród nich burmistrz Zaklikowa, księża z okolicznych parafii i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury złożyli mieszkańcom życzenia z okazji jubileuszu ich miejscowości.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do próbowania przysmaków przygotowanych przez okoliczne, zaprzyjaźnione koła gospodyń wiejskich. Jagodzianki, serniki, gofry, bigos, pierogi, ciasta, ciasteczka to one królowały na stołach. Rozstrzygnięto także konkurs na „Deser mojej babci”. Wśród wielu zgłoszonych potraw pierwsze miejsce zajęły pampuchy drożdżowe z pysznymi sosami przygotowane przez KGW Osinki, drugie miejsce wywalczył sernik na zimno z galaretką i z truskawkami Koła Gospodyń ze Zdziechowic, a trzecie miejsce przypadło – galaretce z owocami w arbuzie przygotowanej przez KGW Lipa.

Na scenie wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć występy podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie między innymi zespół wokalno-taneczny „Kwiat Lipy”, zespół taneczny „Kameleon”, dziecięce zespoły taneczne tańczące hip-hop, wystąpił także zaklikowski chór „Gloria”. Uroczystości uświetniły swoim występem również „Sanowiślaczki” z Radomyśla nad Sanem oraz Klub Jump z pokazem tańca towarzyskiego. Zaśpiewała Amanda Flirt z Lublina i zespół „Marcus”, z którym zabawa trwała do białego rana.