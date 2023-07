Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską.

Można zgłaszać prace i rozprawy z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych oraz prace i rozprawy interdyscyplinarne (w tym badania porównawcze), których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego przejawy, aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Uczestnikami mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 września 2023 r. i nie brali udziału we wcześniejszej edycji Konkursu. Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą. Wymaganym językiem pracy/rozprawy jest język polski.

Kapituła przyzna nagrody finansowe: za pracę magisterską – I miejsce 8 tys. zł, II – 5 tys. zł, III – 3 tys. zł; za rozprawę doktorską – I miejsce 16 tys. zł, II – 10 tys. zł, III – 6 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br. Dodatkowych informacji udziela Ewa Dzielnicka, kierownik Biura Badań i Analiz, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl.

