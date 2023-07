24 czerwca minęła 80. rocznica zbrodni dokonanej przez oddział SS na mieszkańcach, gościach i pracownikach zbydniowskiego dworu Horodyńskich, po uroczystościach weselnych. By ocalić od zapomnienia dzieje rodu, który wywarł znaczny wpływ na historię całego naszego regionu, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przygotowało okolicznościową ekspozycję.

Wernisaż wystawy „Horodyńscy. 80 lat po zbrodni” odbył się 25 czerwca. Dzień wcześniej jednak, wielu mieszkańców Stalowej Woli i okolic, uczestniczyło w trzygodzinnej wycieczce do Zbydniowa i Charzewic, podczas której przybliżono historię rodu Horydyńskich.

Do tych tragicznych wydarzeń, które teraz wspominamy, doszło w nocy z 24 na 25 czerwca 1943 roku. Oddział Waffen SS dokonał brutalnego mordu na rodzinie Horodyńskich, która tego dnia w Zbydniowie świętowała ślub młodej kuzynki Teresy Wańkowiczówny z Iwonem Mierzejewskim. W sumie zginęło, aż 19 osób.

Wystawa, którą przygotowało Muzeum Regionalne we współpracy z osobami, które doskonale znają tę historię, opowiada zakończenie dziejów Horodyńskich w Zbydniowie. Muzealnicy wspierani byli w dużej mierze przez Teresę Ledóchowską-Horodyńską, niezastąpioną kustoszkę pamięci o tym zasłużonym rodzie. Pani Teresa w znaczący sposób przyczyniła się również do nadania ekspozycji ostatecznego kształtu.

– Chciałam przede wszystkim podziękować pani dyrektor i wspaniałemu zespołowi za ogromna pracę jaką wykonali, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie doszło do skutku. Ten przerażający mord był po weselu Teresy Wańkowicz z Mierzejewskim. Później w jakichś rozmowach „Inio” (Zbigniew Horodyński, któremu wraz z bratem Andrzejem udało się przeżyć napaść Niemców, dop. red.) powiedział, że „ta godzina, która przyjdzie następna, będzie zupełnie inna niż byśmy sobie wyobrażali, bo żywi będą umarłymi, a umarli zawsze żywymi”. I to właśnie ci umarli dzisiaj są razem z nami. Ich głosy i energię czujemy i słyszymy. Dopóki będzie nasza pamięć o nich, o tych bestialskich wydarzeniach, o pracy rodzinny Horodyńskich w Zbydniowie, tak długo będą oni żyli – mówiła podczas niedzielnego wernisażu Teresa Ledóchowska-Horodyńska.

Przygotowana wystawa ukazuje również rolę rodu Horodyńskich dla naszego regionu, zasługi jakie włożyli dla rozwoju gospodarki, szkolnictwa, dla instytucji, które wspierali.

– Wielu mieszkańców tej okolicy zna historię tego tragicznego wesela, które w czerwcu 1943 roku zakończyło właściwie historię Horodyńskich w Zbydniowie, ale niewielu ludzi z kolei pamięta i kojarzy fakt, że to było już piąte pokolenie Horodyńskich. My chcieliśmy przypomnieć tę tragedię, ale chcieliśmy też opowiedzieć ich historię, kim byli, jacy byli, z iloma wydarzeniami byli związani zanim to ostatnie pokolenie w czasie wojny zginęło. Dlatego postanowiliśmy opowiedzieć coś więcej i stąd wystawa, która opowiada o losach rodziny od momentu kiedy ona pojawia się w Zbydniowie. Ekspozycja nie jest zbyt obszerna jeśli chodzi o pamiątki, dlatego, że bardzo niewiele ich się zachowało. II wojna spowodowała, że jest tylko kilka rzeczy co, do których jesteśmy pewni, że pochodzą stąd i są związane z historią rodu i to są rzeczy z ostatniego ich pobytu tutaj. Te poszukiwania wciąż trwają, także ta historia nie jest jeszcze opowiedziana do końca. Ja mam nadzieję, że to jest jej taki początek – mówiła Aneta Janoszek, kuratorka wystawy.

Tego samego dnia, po otwarciu wystawy, na rozwadowskim rynku odbył się koncert pod tytułem „Popiół i diament”. Koncert poprowadziła aktorka Laura Łącz. Dostępna też była wystawa o tym jak zmieniał się Rozwadów dzięki funduszom europejskim.