W dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 10 został uroczyście otwarty Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Nisku z siedzibą w Rudniku nad Sanem. Placówka ta została powołana do istnienia na mocy decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 24 maja 2023 r., uwzględniającej prośbę Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku.

Otwarcia dokonał Prezes Sądu Rejonowego w Nisku – Krzysztof Dembowski, przy udziale licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Barbara Rzekęć, prezesi Sądów Rejonowych w Stalowej Woli Anna Polańska-Ziobro i w Tarnobrzegu Michał Dudzic, dyrektorzy sądów: Apelacyjnego w Rzeszowie Piotr Słaby i Okręgowego w Tarnobrzegu Marta Ziarek, dyrektorzy Sądów Rejonowych w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu, sędzia w stanie spoczynku Anna Lipiarz (poprzedni Prezes Sądu Rejonowego w Nisku), sędzia Ewa Kopczyńska Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, kuratorzy Sądu Rejonowego w Nisku i Kurator Okręgowy Marta Jarosz-Midura, Prokurator Rejonowy w Nisku Piotr Walkowicz, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Nisku nadkom. Dariusz Szybiak i Komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem podkomisarz Bożena Jarosz, przedstawiciele samorządu terytorialnego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Miasta i Gminy Nisko Waldemar Ślusarczyk, przewodniczące Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku i Rudniku nad Sanem Monika Sokołowska i Maria Lachowicz, Siostry Pallotynki z Przełożoną Prowincjalną siostrą Iwoną Nadziejko SAC.

Otwierając ośrodek, sędzia Krzysztof Dembowski wskazał, czym jest ośrodek kuratorski i dlaczego akurat taki ośrodek powstał w Rudniku nad Sanem. Podkreślił też, że otwarcie tej placówki jest dowodem na oddanie wielu osób i zaangażowanie w prawidłowy rozwój i wychowanie nieletnich, którzy będą mieć możliwość pozostania w środowisku domowym przy jednocześnie realizowanych działaniach zmierzających do zmiany ich postaw w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości. Ten ośrodek powstaje bowiem przede wszystkim dla nich, a nie dla sędziów rodzinnych, kuratorów, czy prezesa sądu. Podkreślił też, że skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego jest jednym ze środków wychowawczych stosowanych obecnie przez sądy rodzinne i nieletnich. Stanowi to niewątpliwie istotny element pracy wychowawczej z dziećmi. Przez niektórych specjalistów środek ten jest traktowany jako swoista odmiana nadzoru kuratorskiego sprawowanego przez zespół kuratorów sądowych zatrudnionych w ośrodku kuratorskim i polegający na profesjonalnej organizacji czasu pozaszkolnego dzieci, poprzez działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną. Jest wiele racji przemawiających za tym, by ośrodków kuratorskich było jak najwięcej, skoro skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego stosowane jest przez sądy najczęściej w sytuacji braku realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego, jego zagrożenia demoralizacją, pochodzenia dziecka z rodziny tzw. niewydolnej wychowawczo, młodzieży ze środowisk szczególnie trudnych i zaniedbanych. Warto kształtować również wartości, takie jak empatia, szacunek – dla osób i cudzego mienia, odpowiedzialność społeczna i współpraca, zaangażowanie we własną edukację.

Powstanie takiego ośrodka w Rudniku nad Sanem przede wszystkim ułatwi dostęp do niego dzieciom i młodzieży z ziemi rudnickiej. Okazuje się, że miasto Rudnik nad Sanem, mimo że jest ponad dwa razy mniejsze (ludnościowo) od Niska, ma porównywalną z Niskiem liczbę nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, bądź u których wystąpiły przejawy demoralizacji. Z tych względów utworzenie ośrodka kuratorskiego w Rudniku jest wysoce pożądane.

Zanim doszło do uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi, głos zabrali Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Kurator Okręgowy w Tarnobrzegu, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i kierownik nowo otwartego ośrodka – kurator Marek Kułacz. Przemawiający zwrócili uwagę na coraz większe zapotrzebowanie na powstawanie ośrodków kuratorskich, w których dziecko trafiające do ośrodka kuratorskiego otrzymuje w nim między innymi pomoc w nauce oraz ma zapewnioną możliwość właściwego spędzenia czasu wolnego, a także dożywienie. Zwrócili też uwagę, że ośrodki kuratorskie są alternatywą dla izolacyjnych środków wychowawczych i środka poprawczego. Funkcjonowanie ośrodków kuratorskich w środowiskach lokalnych jest niezbędne dla dziecka, aby praca z nim prowadzona była bez oderwania od rodziny, zmiany szkoły, środowiska rówieśniczego, wśród osób bliskich dziecku.

Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzili pomieszczenia dostrzegając jego dogodną i piękną lokalizację.

