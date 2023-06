LetNISKO Powitanie Lata nad Zalewem Podwolina to wyjątkowa okazja do rozpoczęcia letnich przygód i cieszenia się pięknem otaczającej przyrody nad urokliwym zalewem. To będzie fantastyczny dzień pełen zabawy, muzyki i wspaniałej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się 2 lipca. Start o godzinie 9.